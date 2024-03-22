ЗСУ знищили понад 800 російських окупантів, 8 танків та 34 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 870 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 6840 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 13111 (+37) од.;
артилерійських систем — 10775 (+35) од.;
РСЗВ — 1018 од.;
засоби ППО — 723 (+2) од.;
літаків — 347 од.;
вертольотів — 325 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8388 (+23) од.;
крилаті ракети — 1953 (+31).;
кораблі/катери — 26 од.;
підводні човни — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 14287 (+45) од.;
спеціальна техніка — 1749 (+8).
Яка ситуація на фронті
Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.
На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.
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