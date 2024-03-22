ЗСУ знищили понад 800 російських окупантів, 8 танків та 34 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 434 710 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 870 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6840 (+8) од.;

бойових броньованих машин — 13111 (+37) од.;

артилерійських систем — 10775 (+35) од.;

РСЗВ — 1018 од.;

засоби ППО — 723 (+2) од.;

літаків — 347 од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 8388 (+23) од.;

крилаті ракети — 1953 (+31).;

кораблі/катери — 26 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 14287 (+45) од.;

спеціальна техніка — 1749 (+8).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 артилерійському засобу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 атак противника біля населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області та, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ, — зазначає Генштаб. Поширити