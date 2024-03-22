ВСУ уничтожили более 800 российских окупантов, 8 танков и 34 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 870 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6840 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 13111 (+37) ед;
артиллерийских систем — 10775 (+35) ед;
РСЗО — 1018 ед.;
средства ПВО — 723 (+2) ед;
самолетов — 347 ед;
вертолетов — 325 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 8388 (+23) ед;
крылатые ракеты — 1953 (+31).;
корабли/катера — 26 ед.;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 14287 (+45) ед;
специальная техника — 1749 (+8).
Какая ситуация на фронте
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тонечко, Первомайское Донецкой области.
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