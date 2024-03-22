ВСУ уничтожили более 800 российских окупантов, 8 танков и 34 артсистем

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 434 710 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 870 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6840 (+8) ед;

боевых бронированных машин — 13111 (+37) ед;

артиллерийских систем — 10775 (+35) ед;

РСЗО — 1018 ед.;

средства ПВО — 723 (+2) ед;

самолетов — 347 ед;

вертолетов — 325 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 8388 (+23) ед;

крылатые ракеты — 1953 (+31).;

корабли/катера — 26 ед.;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 14287 (+45) ед;

специальная техника — 1749 (+8).

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 артиллерийскому средству и 2 средствам противовоздушной обороны противника.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 15 атак противника в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 атак противника возле населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное, Веселое, Раздолевка Донецкой области и где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск, — отмечает Генштаб. Поделиться