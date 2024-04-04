Действительно ли РФ готовит новое наступление летом — ответ ЦПД

Россия готовит новое наступление на май-июнь 2024: ее войска будут пытаться наступать на позиции ВСУ на протяжении всего лета. Но ожидаемые наступательные действия оккупантов предсказуемы, поэтому нет причин для паники.
Действительно ли РФ готовит новое наступление летом
По информации от руководителя ЦПИ, наступление российских войск может происходить на Угледарском и Часовоярском направлениях, также враг планирует дойти до Краматорска и Славянска.
Наступление на Харьков — будет или нет
Лейтенант также назвал фейком информацию о вероятном наступлении россиян на Харьков в количестве 350 тыс. бойцов, "коих не существует в природе". На такие действия у окупантов нет сил, и ничто не подтверждает такие приготовления с их стороны.
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