В ГУР опровергли фейки РФ по поводу "наступления на Харьков"

Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возмущать панические настроения, в частности внутри страны. Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно убегать и сеять панику", конечно, это российская ИПСО, — отметил Юсов.