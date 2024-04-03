В ГУР опровергли фейки РФ по поводу "наступления на Харьков"

В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.
Что сказали в ГУР относительно "наступления на Харьков"
Такими вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны, добавил Юсов.
РФ распространяет фейки по эвакуации и окружению Харькова
Оккупанты распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы — очередной фейк врага.
Россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.
Как проходила подготовка к обороне Харькова в 2022 году
Офицер ГУР МО Украины с позывным "Вито" рассказал проекту "Храбрые сердца" детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова.
Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области, — сказал Вито.
Все спланировали заранее. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.
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