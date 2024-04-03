В ГУР опровергли фейки РФ по поводу "наступления на Харьков"
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР опровергли фейки РФ по поводу "наступления на Харьков"

всу
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

В Главном управлении разведки Украины опровергли месседжи, что россияне "здесь и сейчас нападут на Харьков". В ведомстве это назвали российским ИПСО.

Что сказали в ГУР относительно "наступления на Харьков"

Параллельно с этим происходят и другие вещи, вот снова активизировалась белорусская тема, например. Или некоторые другие, которые враг любит использовать, чтобы возмущать панические настроения, в частности внутри страны. Ничего стратегически нового и по формированию ударных групп не произошло. Что же касается угрозы "здесь и сейчас, завтра нападут" и "надо немедленно убегать и сеять панику", конечно, это российская ИПСО, — отметил Юсов.

Такими вбросами о "наступлении на Харьков" враг пытается посеять панические настроения внутри нашей страны, добавил Юсов.

РФ распространяет фейки по эвакуации и окружению Харькова

Оккупанты распространяют ложную информацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города". Такие вбросы — очередной фейк врага.

Россияне, не имея возможности достичь желаемого на поле боя, пытаются посеять панику и хаос среди украинцев.

Как проходила подготовка к обороне Харькова в 2022 году

Офицер ГУР МО Украины с позывным "Вито" рассказал проекту "Храбрые сердца" детали подготовки военных разведчиков к обороне Харькова.

Я со своим товарищем, он тоже полковник, вместе приехали в Харьков еще до полномасштабного вторжения — готовиться к обороне города и области, — сказал Вито.

Все спланировали заранее. По словам начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова, для защиты Харькова и области от россиян в город перед вторжением решили перевезти грузы с оружием.

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