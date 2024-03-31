Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть пострадавшие
Категория
Украина
Дата публикации

Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть пострадавшие

Ракета
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Источник:  Сергей Мельник

Российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Харьковскую область. 31 марта во второй половине дня по области был нанесен ракетный удар.

Армия РФ обстреляла Харьковщину

Российские оккупанты атаковали с воздуха сегодня Харьковскую область. Под ударом оказалось одно из сел Змиевского района.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник.

Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших.

Сергей Мельник

Сергей Мельник

Начальник Харьковского гарнизона

О каком именно населенном пункте идет речь, начальник Харьковского гарнизона в своей публикации не уточнил.

Ситуация в Харькове и области

31 марта в Харьковской области уже несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Кроме того, около 16:15 в Харькове были слышны взрывы, а глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отмечал, что город и область под вражеским обстрелом.

Из-за своего географического положения Харьков и населенные пункты Харьковской области часто попадают под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по Харькову из систем С-300.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

30 марта россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом неприятеля были жилые дома.

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