Российская армия нанесла ракетный удар по Харьковщине. Есть пострадавшие

Российские оккупанты продолжают массированно обстреливать Харьковскую область. 31 марта во второй половине дня по области был нанесен ракетный удар.

Армия РФ обстреляла Харьковщину

Российские оккупанты атаковали с воздуха сегодня Харьковскую область. Под ударом оказалось одно из сел Змиевского района.

Об этом сообщает начальник Харьковского гарнизона и сил обороны Харькова Сергей Мельник.

Днем враг нанес ракетный удар по селу в Змиевском районе нашей области. Предварительно известно о пяти пострадавших. Сергей Мельник Начальник Харьковского гарнизона

О каком именно населенном пункте идет речь, начальник Харьковского гарнизона в своей публикации не уточнил.

Ситуация в Харькове и области

31 марта в Харьковской области уже несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за ракетной угрозы. Кроме того, около 16:15 в Харькове были слышны взрывы, а глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отмечал, что город и область под вражеским обстрелом.

Из-за своего географического положения Харьков и населенные пункты Харьковской области часто попадают под вражеские обстрелы. Россияне обычно наносят удары по Харькову из систем С-300.

Но на этой неделе российская армия впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

30 марта россияне снова атаковали Харьков управляемым боеприпасом. Под прицелом неприятеля были жилые дома.