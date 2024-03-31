Войска РФ ночью ударили по Боровой в Харьковской области. Погиб 19-летний парень
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ ночью ударили по Боровой в Харьковской области. Погиб 19-летний парень

Офис Генерального прокурора
Боровая
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Ночью 31 марта российские войска совершили массированный обстрел поселка Боровая Изюмского района. Погиб 19-летний парень.

Что известно об обстреле Боровой

Офис Генпрокурора сообщает, что 31 марта около 00:35 российские военнослужащие произвели массированный обстрел поселка Борово Изюмского района.

Погиб 19-летний молодой человек. Осколочное ранение получил 27-летний мужчина, он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

В населенном пункте повреждены многоэтажные и частные жилые дома, магазины.

По предварительным данным, враг нанес удар по городу с РСЗО «Ураган».

По данным ОВА, попаданием в землю вблизи СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Харьковской области

Утром 31 марта в Харьковской ОВА опубликовали возведение обстрела области за минувшие сутки:

Вечером 30 марта в Харькове произошел вражеский обстрел Шевченковского района города, предположительно КАБ. В результате обстрела повреждены 8 сооружений и домов, 1 автомобиль.

Пострадал 35-летний мужчина и 77-летняя женщина.

В общей сложности артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов Харьковщины: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка и другие. Авиаудары получили Кудиевка, Стрелка, Плетеневка, Григоровка, Синковка, Петропавловка.

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