Синегубов заявил о новой опасности для Харькова

Управляемые боеприпасы УМПБ Д-30 СН, по которым Россия ударила по Харькову 27 марта, могут долетать до любого района города. Сбивать эти бомбы можно, но это вопрос военных

Новый управляемый боеприпас РФ может долететь до любого района Харькова

Новый этап — это использование вот такого управляемого боеприпаса. Он летит дальше, чем КАБ (управляемая авиабомба, — ред.). Те удара два, которые были нанесены по городу Харькову, мы зафиксировали, что они от пуска до момента "прилета" пришли где-то 72-74 км, — сказал он. Поделиться

По словам Синегубова, 27 марта управляемые боеприпасы были выпущены по Харькову из Белгородской области. Снаряд меньше КАБ и С-300, но имеет большую разрушительную силу.

Он может полностью покрывать город Харьков любой район. Даже населенные пункты Харьковской области, в зависимости от какого расстояния до границы, будет пуск, — пояснил глава ОВА. Поделиться

Эксперты установили, что россияне выпустили боеприпасы из самолетов класса Су, но они имеют возможность запускать их из РСЗО.

Синегубов также предположил, что 27 марта оккупанты испытали боеприпасы, вероятно, искали средства ПВО. Боеприпасы заходили в Харьков с разных сторон: с севера и запада.

Глава ОВА считает, что есть возможность сбивать управляемые боеприпасы на подлете, но это вопрос к ВСУ. По мнению Синегубова, для защиты Харькова от авиабомб РФ требуется комплекс мер. Речь идет об укрытиях и технических средствах, например, системы РЭБ.

Удар по Харькову управляемыми снарядами

В среду, 27 марта, армия РФ впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса большого калибра. Речь идет о бомбе УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе ФАБ-250.

Как сообщала Харьковская ОВА, боеприпас по калибру 30 см может летать на расстояние до 90 км. Их применяют как и с самолетов, так и с РСЗО "Смерч".

Следует добавить, что в результате атаки были повреждены 14 многоэтажек и учебное заведение. Известно о жертве и по меньшей мере 18 раненых, среди которых ребенок.