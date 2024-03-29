Синєгубов заявив про нову небезпеку для Харкова

Керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН, якими Росія вдарила по Харкову 27 березня, можуть долітати до будь-якого району міста. Збивати ці бомби можна, але це питання військових
Новий керований боєприпас РФ може долетіти до будь-якого району Харкова
За словами Синєгубова, 27 березня керовані боєприпаси були випущені по Харкову з Бєлгородської області. Снаряд менший за КАБ та С-300, але має велику руйнівну силу.
Експерти встановили, росіяни випустили боєприпаси з літаків класу Су, але вони мають можливість запускати їх з РСЗВ.
Синєгубов також припустив, що 27 березня окупанти випробували боєприпаси, ймовірно, шукали засоби ППО. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: з півночі та заходу.
Голова ОВА вважає, що є можливість збивати керовані боєприпаси на підльоті, але це питання до ЗСУ. На думку Синєгубова, для захисту Харкова від авіабомб РФ, потрібен комплекс заходів. Йдеться про укриття та технічні засоби, до прикладу, системи РЕБ.
Удар по Харкову керованими снарядами
У середу, 27 березня, армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.
Як повідомляла Харківська ОВА, боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Їх застосовують як і з літаків, так і з РСЗВ "Смерч".
Варто додати, що внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-