Синєгубов заявив про нову небезпеку для Харкова
Категорія
Україна
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Синєгубов заявив про нову небезпеку для Харкова

Синєгубов
Джерело:  Суспільне

Керовані боєприпаси УМПБ Д-30 СН, якими Росія вдарила по Харкову 27 березня, можуть долітати до будь-якого району міста. Збивати ці бомби можна, але це питання військових

Новий керований боєприпас РФ може долетіти до будь-якого району Харкова

Новий етап — це використання ось такого керованого боєприпасу. Він летить далі, ніж КАБ (керована авіабомба, — ред.). Ті удари два, які були нанесені по місту Харкову, ми зафіксували, що вони від пуску до моменту "прильоту" прийшли десь 72-74 км, — сказав він.

За словами Синєгубова, 27 березня керовані боєприпаси були випущені по Харкову з Бєлгородської області. Снаряд менший за КАБ та С-300, але має велику руйнівну силу.

Він може повністю покривати місто Харків, будь-який район. Навіть населені пункти Харківської області, залежно від якої відстані до кордону буде пуск, — пояснив голова ОВА.

Експерти встановили, росіяни випустили боєприпаси з літаків класу Су, але вони мають можливість запускати їх з РСЗВ.

Синєгубов також припустив, що 27 березня окупанти випробували боєприпаси, ймовірно, шукали засоби ППО. Боєприпаси заходили до Харкова з різних боків: з півночі та заходу.

Голова ОВА вважає, що є можливість збивати керовані боєприпаси на підльоті, але це питання до ЗСУ. На думку Синєгубова, для захисту Харкова від авіабомб РФ, потрібен комплекс заходів. Йдеться про укриття та технічні засоби, до прикладу, системи РЕБ.

Удар по Харкову керованими снарядами

У середу, 27 березня, армія РФ вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

Як повідомляла Харківська ОВА, боєприпас калібром 30 см може літати на відстань до 90 км. Їх застосовують як і з літаків, так і з РСЗВ "Смерч".

Варто додати, що внаслідок атаки було пошкоджено 14 багатоповерхівок й навчальний заклад. Відомо про жертву та щонайменше 18 поранених, серед яких є дитина.

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