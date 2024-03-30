Россия разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области

Что известно о масштабах повреждений на Змиевской ТЭС

Как сообщает прессслужба "Центрэнерго", в результате российского удара 22 марта были уничтожены все блоки.

Более того, враг даже повредил вспомогательное оборудование.

Степень разрушения разная, от полного — до значительного. Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Кроме того, сообщится, что нет возможности более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов относительно времени ремонтов.

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко уже посетил Змиевскую ТЭС и пообещал помощь через доноров.

Деньги есть. Есть подходящий фонд поддержки энергетики. Он работает. Потому все готовы помогать! — заявил он. Поделиться

Фото: centrenergo.com

По словам руководителя наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предварительных обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам:

Люди шесть месяцев потратили на ремонт и сделали невозможное! И, конечно, когда мы увидели, что все это бесполезно, то могло показаться, что руки опускаются. Но не в этом коллективе, только не в "Центрэнерго"! — добавил Гота. Поделиться

В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны

Как отмечает министр энергетики Герман Галущенко, в первую очередь речь идет о:

Луганской ТЭС,

Ахтырской ТЭЦ,

Трипольской ТЭС

Черниговской ТЭЦ.

Луганская ТЭС ДТЭК — мы ее потеряли, но она не разбита. Фактически полностью разбита Ахтырская ТЭЦ, там было прямое попадание двух снарядов, — говорит Галущенко. Поделиться

Кроме того, россияне пытались обстреливать Трипольскую ТЭС "Центрэнерго", но не раз снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.