Россия разрушила Змиевскую ТЭС в Харьковской области

Страна-агрессорка РФ полностью разрушила одну из крупнейших ТЭС Харьковщины – Змиевскую.
Что известно о масштабах повреждений на Змиевской ТЭС
Как сообщает прессслужба "Центрэнерго", в результате российского удара 22 марта были уничтожены все блоки.
Более того, враг даже повредил вспомогательное оборудование.
Кроме того, сообщится, что нет возможности более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры относительно суммы, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов относительно времени ремонтов.
Глава Министерства энергетики Герман Галущенко уже посетил Змиевскую ТЭС и пообещал помощь через доноров.
По словам руководителя наблюдательного совета «Центрэнерго» Андрея Готы, команда, которая смогла с нуля поднять Змиевскую ТЭС после предварительных обстрелов и обеспечить успешное прохождение отопительного сезона, готова к новым вызовам:
В Минэнерго назвали объекты, наиболее пострадавшие из-за войны
Как отмечает министр энергетики Герман Галущенко, в первую очередь речь идет о:
Луганской ТЭС,
Ахтырской ТЭЦ,
Трипольской ТЭС
Черниговской ТЭЦ.
Кроме того, россияне пытались обстреливать Трипольскую ТЭС "Центрэнерго", но не раз снаряды попадали в Черниговскую ТЭЦ.
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