Росія зруйнувала Зміївську ТЕС у Харківській області

Країна-агресорка РФ повністю зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини – Зміївську.
Що відомо про масштаби пошкоджень на Зміївській ТЕС
Як повідомляє пресслужба “Центренерго”, в результаті російського удару 22 березня було знищено всі блоки.
Ба більше, ворог навіть пошкодив допоміжне обладнання.
Окрім того, наголошується, що наразі немає можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів.
Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко уже відвідав Зміївську ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.
За словами очільника наглядової ради «Центренерго» Андрія Готи, команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів:
У Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну
Як наголошує міністр енергетики Герман Галущенко, насамперед йдеться про:
Луганську ТЕС,
Охтирську ТЕЦ,
Трипільську ТЕС
Чернігівську ТЕЦ.
Окрім того, росіяни намагалися обстрілювати Трипільську ТЕС "Центренерго", та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.
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