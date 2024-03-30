Росія зруйнувала Зміївську ТЕС у Харківській області

Що відомо про масштаби пошкоджень на Зміївській ТЕС

Як повідомляє пресслужба “Центренерго”, в результаті російського удару 22 березня було знищено всі блоки.

Ба більше, ворог навіть пошкодив допоміжне обладнання.

Ступінь руйнації різний, від повного — до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що наразі немає можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів.

Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко уже відвідав Зміївську ТЕС і пообіцяв допомогу через донорів.

Гроші є. Є відповідний фонд підтримки енергетики. Він працює. Тому всі готові допомагати! — заявив він. Поширити

Фото: centrenergo.com

За словами очільника наглядової ради «Центренерго» Андрія Готи, команда, яка змогла з нуля підняти Зміївську ТЕС після попередніх обстрілів та забезпечити успішне проходження опалювального сезону, готова до нових викликів:

Люди шість місяців витратили на ремонт і зробили неможливе! І, звичайно, коли ми побачили, що все це — марно, то могло скластися враження, що руки опускаються. Але не в цьому колективі, тільки не в «Центренерго»! — додав Гота. Поширити

У Міненерго назвали об’єкти, які найбільше постраждали через війну

Як наголошує міністр енергетики Герман Галущенко, насамперед йдеться про:

Луганську ТЕС,

Охтирську ТЕЦ,

Трипільську ТЕС

Чернігівську ТЕЦ.

Луганська ТЕС ДТЕК — ми її втратили, але вона не розбита. Фактично повністю розбита Охтирська ТЕЦ, там було пряме потрапляння двох снарядів, — каже Галущенко. Поширити

Окрім того, росіяни намагалися обстрілювати Трипільську ТЕС "Центренерго", та не один раз снаряди попадали в Чернігівську ТЕЦ.