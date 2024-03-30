Преступная армия РФ вечером, 30 марта, атаковала Харьков. В городе прогремели взрывы в одном из жилых районов.

Что известно об очередной коварной атаке армии РФ по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты снова атакуют город и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, зафиксировано попадание в жилмассив на территории Шевченковского района.

Снова прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия — государство террорист, — отметил мэр города. Поделиться

Что известно о последствиях очередного удара по Харькову

Синегубов проинформировал, что российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре.

На сегодня — без пострадавших. В жилых домах есть повреждения стекла. Профильные службы работают на местах, — подчеркнул глава ОВА. Поделиться

В то же время руководитель обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник подчеркнул, что во время удара работала вражеская авиация.