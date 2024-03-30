Армия РФ снова нанесла удар по жилому району Харькова
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова нанесла удар по жилому району Харькова

Армия РФ атаковала Харьков
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ вечером, 30 марта, атаковала Харьков. В городе прогремели взрывы в одном из жилых районов.

Что известно об очередной коварной атаке армии РФ по Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты снова атакуют город и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, зафиксировано попадание в жилмассив на территории Шевченковского района.

Снова прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия — государство террорист, — отметил мэр города.

Что известно о последствиях очередного удара по Харькову

Синегубов проинформировал, что российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре.

На сегодня — без пострадавших. В жилых домах есть повреждения стекла. Профильные службы работают на местах, — подчеркнул глава ОВА.

В то же время руководитель обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник подчеркнул, что во время удара работала вражеская авиация.

Российские террористы нанесли удар по авиации по Шевченковскому району Харькова. Снова целью стала жилая застройка города. Информация о разрушениях и пострадавших устанавливается, — подчеркнул Мельник.

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