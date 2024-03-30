Преступная армия РФ вечером, 30 марта, атаковала Харьков. В городе прогремели взрывы в одном из жилых районов.
Что известно об очередной коварной атаке армии РФ по Харькову
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что российские оккупанты снова атакуют город и призвал харьковчан находиться в укрытиях.
По словам мэра Харькова Игоря Терехова, зафиксировано попадание в жилмассив на территории Шевченковского района.
Что известно о последствиях очередного удара по Харькову
Синегубов проинформировал, что российские оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по гражданской инфраструктуре.
В то же время руководитель обороны Харькова бригадный генерал Сергей Мельник подчеркнул, что во время удара работала вражеская авиация.
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