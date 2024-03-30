Армія РФ знову завдала удару по житловому району Харкова

Злочинна армія РФ ввечорі, 30 березня, атакувала Харків. У місті пролунали вибухи в одному з житлових районів.
Що відомо про чергову підступну атаку армії РФ по Харкову
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти знову атакують місто і закликав харків’ян перебувати в укриттях.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксоване влучання у житловому масиві на території Шевченківського району.
Що відомо про наслідки чергового удару по Харкову
Синєгубов поінформував, що російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі.
У той же час керівник оборони Харкова, бригадний генерал Сергій Мельник підкреслив, що під час удару працювала ворожа авіація.
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