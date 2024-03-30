Армія РФ знову завдала удару по житловому району Харкова

Злочинна армія РФ ввечорі, 30 березня, атакувала Харків. У місті пролунали вибухи в одному з житлових районів.

Що відомо про чергову підступну атаку армії РФ по Харкову

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти знову атакують місто і закликав харків’ян перебувати в укриттях.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксоване влучання у житловому масиві на території Шевченківського району.

Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія — держава терорист, — зазначив мер міста. Поширити

Що відомо про наслідки чергового удару по Харкову

Синєгубов поінформував, що російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі.

Станом на зараз — без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скла. Профільні служби працюють на місцях, — підкреслив глава ОВА. Поширити

У той же час керівник оборони Харкова, бригадний генерал Сергій Мельник підкреслив, що під час удару працювала ворожа авіація.