Армія РФ знову завдала удару по житловому району Харкова
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову завдала удару по житловому району Харкова

Армія РФ атакувала Харків
Джерело:  online.ua

Злочинна армія РФ ввечорі, 30 березня, атакувала Харків. У місті пролунали вибухи в одному з житлових районів. 

Що відомо про чергову підступну атаку армії РФ по Харкову

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що російські окупанти знову атакують місто і закликав харків’ян перебувати в укриттях.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксоване влучання у житловому масиві на території Шевченківського району.

Знову приліт по району житлової забудови. Шевченківській район. Росія — держава терорист, — зазначив мер міста.

Що відомо про наслідки чергового удару по Харкову

Синєгубов поінформував, що російські окупанти завдали удару керованою авіабомбою по цивільній інфраструктурі.

Станом на зараз — без постраждалих. У житлових будинках є пошкодження скла. Профільні служби працюють на місцях, — підкреслив глава ОВА.

У той же час керівник оборони Харкова, бригадний генерал Сергій Мельник підкреслив, що під час удару працювала ворожа авіація.

Російські терористи завдали удару з авіації по Шевченківському району Харкова. Знову ціллю стала житлова забудова міста. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється, — підкреслив Мельник.

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