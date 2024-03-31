Війська РФ вночі вдарили по Боровій на Харківщині. Загинув 19-річний хлопець

Що відомо про обстріл Борової

Офіс Генпрокурора повідомляє, що 31 березня близько 00:35 російські військовослужбовці здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району.

Загинув 19-річний хлопець. Осколкове поранення отримав 27-річний чоловік, його госпіталізовано до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган». Поширити

За даними ОВА, влучанням в землю поблизу СТО пошкоджено 3 автомобілі, 2 торгівельні павільйони та фасад будівлі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Харківщині

Зранку 31 березня в Харківській ОВА опублікували зведення обстрілі області за минулу добу:

Ввечері 30 березня у Харкові відбувся ворожий обстріл Шевченківського району міста, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджені 8 споруд та будинків, 1 автівку.

Постраждав 35-річний чоловік та 77-річна жінка.

Загалом артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка та ін. Авіаударів зазнали Кудіївка, Стрілеча, Плетенівка, Григорівка, Синьківка, Петропавлівка.