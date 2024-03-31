Російська армія завдала ракетного удару по Харківщині. Є постраждалі

Російські окупанти продовжують масовано обстрілювати Харківську область. 31 березня у другій половині дня по області було нанесено ракетний удар.

Армія РФ обстріляла Харківщину

Російські окупанти атакували з повітря сьогодні Харківську область. Під ударом опинилося одне з сіл Зміївського району.

Про це повідомляє начальник Харківського гарнізону та сил оборони Харкова Сергій Мельник.

Вдень ворог завдав ракетного удару по селу у Зміївському району нашої області. Попередньо відомо про п’ятьох постраждалих. Сергій Мельник Начальник Харківського гарнізону

Про який саме населений пункт йдеться, начальник Харківського гарнізону у своїй публікації не уточнив.

Ситуація у Харкові та області

31 березня у Харківській області вже декілька разів оголошувалась повітряна тривога через ракетну загрозу. Крім того, близько 16:15 в Харкові були чутні вибухи, а глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначав, що місто та область під ворожим обстрілом.

Через своє географічне розташування Харків та населені пункти Харківської області часто потрапляють під ворожі обстріли. Росіяни зазвичай завдають ударів по Харкову з систем С-300.

Але цього тижня російська армія вперше завдала удару по Харкову за допомогою керованого боєприпасу великого калібру. Йдеться про бомбу УМПБ Д-30 СН, яка виготовлена на базі ФАБ-250.

30 березня росіяни знову атакували Харків керованим боєприпасом. Під прицілом ворога були житлові будинки.