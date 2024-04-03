В ГУР спростували фейки РФ стосовно "наступу на Харків"
Категорія
Україна
Дата публікації

В ГУР спростували фейки РФ стосовно "наступу на Харків"

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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі, що росіянри "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.

Що сказали у ГУР стосовно "наступу на Харків"

Паралельно з цим відбуваються й інші речі, ось знову активізувалася білоруська тема, наприклад. Або деякі інші, які ворог любить використовувати, щоб збурювати панічні настрої, зокрема всередині країни. Нічого стратегічно нового і щодо формування ударних груп не відбулось. Що ж стосується загрози "тут і зараз, завтра нападуть" і "треба негайно тікати і сіяти паніку", звісно, це — російська ІПСО, — зазначив Юсов.

Такими вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни, додав Юсов.

РФ розповсюджує фейки стосовно евакуації та оточення Харкова

Окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди — черговий фейк ворога.

Росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.

Як відбувалася підготовка до оборони Харкова у 2022 році

Офіцер ГУР МО України з позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова.

Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області, ― сказав Віто.

Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.

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