В ГУР спростували фейки РФ стосовно "наступу на Харків"

В Головному управлінні розвідки України спростували меседжі, що росіянри "тут і зараз нападуть на Харків". У відомстві це назвали російською ІПСО.
Що сказали у ГУР стосовно "наступу на Харків"
Такими вкидами про "наступ на Харків" ворог намагається посіяти панічні настрої всередині нашої країни, додав Юсов.
РФ розповсюджує фейки стосовно евакуації та оточення Харкова
Окупанти поширюють неправдиву інформацію про "евакуацію мешканців Харкова через можливість оточення міста". Такі вкиди — черговий фейк ворога.
Росіяни, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос серед українців.
Як відбувалася підготовка до оборони Харкова у 2022 році
Офіцер ГУР МО України з позивним “Віто” розповів проєкту “Хоробрі серця” деталі підготовки воєнних розвідників до оборони Харкова.
Я зі своїм товаришем, він теж полковник, разом приїхали у Харків ще до повномасштабного вторгнення ― готуватись до оборони міста й області, ― сказав Віто.
Усе спланували заздалегідь. За словами начальника ГУР МОУ Кирила Буданова, для захисту Харкова й області від росіян до міста перед вторгненням вирішили перевезти вантажі зі зброєю.
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