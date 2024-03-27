«Здали» чоловіків ТЦК. Роспропаганда поширює фейк про нагородження жінок на Харківщині

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що у Лозовій Харківської області нагороджено жінок, які буцімто «здали» своїх чоловіків працівникам ТЦК та СП.

ЦПД розвінчує фейк роспропаганди щодо нагородження жінок на Харківщині

Як доказ, російські пропагандисти опублікували фото з офіційної сторінки Лозівської міської територіальної громади у Faceboоk.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) пояснив, чому це насправді є дезінформацією.

Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, та є черговою хворою вигадкою рашистів. Насправді у Лозівській громаді відзначили причетних до заходів з вшанування пам’яті полеглих захисників, про що громада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються просувати наратив «воювати до останнього українця» та посіяти панічні настрої з-поміж населення. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!

У ЦПД попереджають про новий фейк у Телеграм-каналах

Центр протидії дезінформації повідомляє, що як доказ до фейкових повідомлень додається скріншот з нібито сторінки Представництва ЄС в Україні.

Автори «новини» повідомляють, що вже нібито складено списки громадян, які підлягають депортації, та запрошують перейти у TG-бот для ознайомлення з ними. Поширити

У ЦПД підкреслюють, що інформація про депортацію українців з країн ЄС є фейковою.

На офіційному сайті Представництва ЄС в Україні публікації подібного змісту відсутні.

Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які ведуть посилання, — зазначають в ЦПД.

Центр закликав не спекулювати на чутливих для суспільства темах і дотримуватися правил моральної та етичної поведінки.