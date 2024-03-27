«Здали» чоловіків ТЦК. Роспропаганда поширює фейк про нагородження жінок на Харківщині

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що у Лозовій Харківської області нагороджено жінок, які буцімто «здали» своїх чоловіків працівникам ТЦК та СП.
ЦПД розвінчує фейк роспропаганди щодо нагородження жінок на Харківщині
Як доказ, російські пропагандисти опублікували фото з офіційної сторінки Лозівської міської територіальної громади у Faceboоk.
Центр протидії дезінформації (ЦПД) пояснив, чому це насправді є дезінформацією.
Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, та є черговою хворою вигадкою рашистів. Насправді у Лозівській громаді відзначили причетних до заходів з вшанування пам’яті полеглих захисників, про що громада повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються просувати наратив «воювати до останнього українця» та посіяти панічні настрої з-поміж населення. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!
У ЦПД попереджають про новий фейк у Телеграм-каналах
Центр протидії дезінформації повідомляє, що як доказ до фейкових повідомлень додається скріншот з нібито сторінки Представництва ЄС в Україні.
У ЦПД підкреслюють, що інформація про депортацію українців з країн ЄС є фейковою.
На офіційному сайті Представництва ЄС в Україні публікації подібного змісту відсутні.
Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які ведуть посилання, — зазначають в ЦПД.
Центр закликав не спекулювати на чутливих для суспільства темах і дотримуватися правил моральної та етичної поведінки.
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