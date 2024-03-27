«Здали» чоловіків ТЦК. Роспропаганда поширює фейк про нагородження жінок на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

«Здали» чоловіків ТЦК. Роспропаганда поширює фейк про нагородження жінок на Харківщині

Центр протидії дезінформації
Військкомат

Ворожі TG-канали поширюють інформацію про те, що у Лозовій Харківської області нагороджено жінок, які буцімто «здали» своїх чоловіків працівникам ТЦК та СП.

ЦПД розвінчує фейк роспропаганди щодо нагородження жінок на Харківщині

Як доказ, російські пропагандисти опублікували фото з офіційної сторінки Лозівської міської територіальної громади у Faceboоk.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) пояснив, чому це насправді є дезінформацією.

Поширювана ru-пропагандистами інформація не відповідає дійсності, та є черговою хворою вигадкою рашистів. Насправді у Лозівській громаді відзначили причетних до заходів з вшанування пам’яті полеглих захисників, про що громада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються просувати наратив «воювати до останнього українця» та посіяти панічні настрої з-поміж населення. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!

У ЦПД попереджають про новий фейк у Телеграм-каналах

Центр протидії дезінформації повідомляє, що як доказ до фейкових повідомлень додається скріншот з нібито сторінки Представництва ЄС в Україні.

Автори «новини» повідомляють, що вже нібито складено списки громадян, які підлягають депортації, та запрошують перейти у TG-бот для ознайомлення з ними.

У ЦПД підкреслюють, що інформація про депортацію українців з країн ЄС є фейковою.

На офіційному сайті Представництва ЄС в Україні публікації подібного змісту відсутні.

Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які ведуть посилання, — зазначають в ЦПД.

Центр закликав не спекулювати на чутливих для суспільства темах і дотримуватися правил моральної та етичної поведінки.

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