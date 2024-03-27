У ЦПД спростували фейки Телеграм-каналів про депортацію частини українців з ЄС

Мережею Телеграм-каналів поширюються фейкові публікації про нібито депортацію частини українців через протести у Європі.

У ЦПД попереджають про новий фейк в Телеграм-каналах

Центр протидії дезінформації повідомляє, що як доказ до фейкових повідомлень додається скріншот з нібито сторінки Представництва ЄС в Україні.

Автори «новини» повідомляють, що вже нібито складено списки громадян, які підлягають депортації, та запрошують перейти у TG-бот для ознайомлення з ними.

У ЦПД підкреслюють, що інформація про депортацію українців з країн ЄС є фейковою.

На офіційному сайті Представництва ЄС в Україні публікації подібного змісту відсутні.

Подібний контент поширюється задля підвищення охоплень анонімних TG-каналів, на які ведуть посилання, — зазначають в ЦПД. Поширити

Центр закликав не спекулювати на чутливих для суспільства темах і дотримуватися правил моральної та етичної поведінки.

Прогноз російської дезінформації від ЦПД

Раніше у Центрі проаналізували основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ.

Аналітики Центру протидії дезінформації прогнозують напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому: