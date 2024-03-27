У ЦПД спростували фейки Телеграм-каналів про депортацію частини українців з ЄС

Мережею Телеграм-каналів поширюються фейкові публікації про нібито депортацію частини українців через протести у Європі.
У ЦПД попереджають про новий фейк в Телеграм-каналах
Центр протидії дезінформації повідомляє, що як доказ до фейкових повідомлень додається скріншот з нібито сторінки Представництва ЄС в Україні.
Автори «новини» повідомляють, що вже нібито складено списки громадян, які підлягають депортації, та запрошують перейти у TG-бот для ознайомлення з ними.
У ЦПД підкреслюють, що інформація про депортацію українців з країн ЄС є фейковою.
На офіційному сайті Представництва ЄС в Україні публікації подібного змісту відсутні.
Центр закликав не спекулювати на чутливих для суспільства темах і дотримуватися правил моральної та етичної поведінки.
Прогноз російської дезінформації від ЦПД
Раніше у Центрі проаналізували основні інформаційно-психологічні спецоперації, а також дезінформаційні кампанії РФ.
Аналітики Центру протидії дезінформації прогнозують напрями розвитку роспропаганди, які ворог може використовувати в майбутньому:
Теракт у “Крокус Сіті Холл“ у Московській області. Росія продовжить звинувачувати Україну. Також РФ буде виправдовувати всі наступні теракти та обстріли України буцімто “помстою“ за “Крокус“.
Провокації на католицький Великдень 31 березня. Ця подія стане для росіян інфоприводом відновити наратив про утиски в Україні християн Московського патріархату.
Енергетичні проблеми України. Роспропаганда ширитиме наративи, що Україна не контролює ситуацію та близька до тотального блекауту.
Захід не підтримує Україну. Роспропаганда може висвітлювати інцидент з прольотом ракети над Польщею, де її не збили, як привід натякнути на “зраду“ НАТО.
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