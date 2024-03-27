В ЦПД опровергли фейки Телеграмм-каналов о депортации части украинцев из ЕС

Сетью Телеграмм-каналов распространяются фейковые публикации о якобы депортации части украинцев из-за протестов в Европе.

В ЦПД предупреждают о новом фейке в Телеграмм-каналах

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в качестве доказательства фейковым сообщениям добавляется скриншот с якобы страницы Представительства ЕС в Украине.

Авторы «новости» сообщают, что уже якобы составлены списки подлежащих депортации граждан и приглашают перейти в TG-бот для ознакомления с ними.

В ЦПД подчеркивают, что информация о депортации украинцев из стран ЕС фейковая.

На официальном сайте Представительства ЕС в Украине публикации подобного содержания отсутствуют.

Подобный контент распространяется для повышения охватов анонимных TG-каналов, на которые ведут ссылки, — отмечают в ЦПД. Поделиться

Центр призвал не спекулировать на чувствительных для общества темах и соблюдать правила нравственного и нравственного поведения.

Прогноз российской дезинформации от ЦПД

Ранее в Центре проанализировали основные информационно психологические спецоперации, а также дезинформационные кампании РФ.

Аналитики Центра противодействия дезинформации прогнозируют направления развития роспропаганды, которые враг может использовать в будущем: