В ЦПД опровергли фейки Телеграмм-каналов о депортации части украинцев из ЕС
Категория
Украина
Дата публикации

В ЦПД опровергли фейки Телеграмм-каналов о депортации части украинцев из ЕС

ЦПД
Фейк
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Сетью Телеграмм-каналов распространяются фейковые публикации о якобы депортации части украинцев из-за протестов в Европе.

В ЦПД предупреждают о новом фейке в Телеграмм-каналах

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в качестве доказательства фейковым сообщениям добавляется скриншот с якобы страницы Представительства ЕС в Украине.

Авторы «новости» сообщают, что уже якобы составлены списки подлежащих депортации граждан и приглашают перейти в TG-бот для ознакомления с ними.

В ЦПД подчеркивают, что информация о депортации украинцев из стран ЕС фейковая.

На официальном сайте Представительства ЕС в Украине публикации подобного содержания отсутствуют.

Подобный контент распространяется для повышения охватов анонимных TG-каналов, на которые ведут ссылки, — отмечают в ЦПД.

Центр призвал не спекулировать на чувствительных для общества темах и соблюдать правила нравственного и нравственного поведения.

Прогноз российской дезинформации от ЦПД

Ранее в Центре проанализировали основные информационно психологические спецоперации, а также дезинформационные кампании РФ.

Аналитики Центра противодействия дезинформации прогнозируют направления развития роспропаганды, которые враг может использовать в будущем:

  • Теракт в Крокус Сити Холл в Московской области. Россия продолжит винить Украину. Также РФ будет оправдывать все последующие теракты и обстрелы Украины якобы "местью" за "Крокус".

  • Провокации на католическую Пасху 31 марта. Это событие станет для россиян инфоповодом возобновить нарратив о притеснениях в Украине христиан Московского патриархата.

  • Энергетические проблемы Украины. Роспропаганда будет расширять нарративы, что Украина не контролирует ситуацию и близка к тотальному блекауту.

  • Запад не поддерживает Украину. Роспропаганда может освещать инцидент с пролетом ракеты над Польшей, где ее не сбили, как повод намекнуть на “измену” НАТО.

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