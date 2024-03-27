В ЦПД опровергли фейки Телеграмм-каналов о депортации части украинцев из ЕС

Сетью Телеграмм-каналов распространяются фейковые публикации о якобы депортации части украинцев из-за протестов в Европе.
В ЦПД предупреждают о новом фейке в Телеграмм-каналах
Центр противодействия дезинформации сообщает, что в качестве доказательства фейковым сообщениям добавляется скриншот с якобы страницы Представительства ЕС в Украине.
Авторы «новости» сообщают, что уже якобы составлены списки подлежащих депортации граждан и приглашают перейти в TG-бот для ознакомления с ними.
В ЦПД подчеркивают, что информация о депортации украинцев из стран ЕС фейковая.
На официальном сайте Представительства ЕС в Украине публикации подобного содержания отсутствуют.
Центр призвал не спекулировать на чувствительных для общества темах и соблюдать правила нравственного и нравственного поведения.
Прогноз российской дезинформации от ЦПД
Ранее в Центре проанализировали основные информационно психологические спецоперации, а также дезинформационные кампании РФ.
Аналитики Центра противодействия дезинформации прогнозируют направления развития роспропаганды, которые враг может использовать в будущем:
Теракт в Крокус Сити Холл в Московской области. Россия продолжит винить Украину. Также РФ будет оправдывать все последующие теракты и обстрелы Украины якобы "местью" за "Крокус".
Провокации на католическую Пасху 31 марта. Это событие станет для россиян инфоповодом возобновить нарратив о притеснениях в Украине христиан Московского патриархата.
Энергетические проблемы Украины. Роспропаганда будет расширять нарративы, что Украина не контролирует ситуацию и близка к тотальному блекауту.
Запад не поддерживает Украину. Роспропаганда может освещать инцидент с пролетом ракеты над Польшей, где ее не сбили, как повод намекнуть на “измену” НАТО.
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