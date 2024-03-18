ЦПИ опроверг фейковую пропаганду РФ по поводу покупки Зеленским виллы Геббельса
Категория
Украина
Дата публикации

ЦПИ опроверг фейковую пропаганду РФ по поводу покупки Зеленским виллы Геббельса

ЦПД
зеленский
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В конце 2023 г. нигерийское издание Independent обнародовало материал, в котором говорится, что Владимир Зеленский якобы купил виллу гитлеровского министра пропаганды Геббельса за 8 млн евро.

РФ распространяет очередную фейковую пропаганду РФ

Как выяснило ЦПИ, статья Independent построена на видео с YouTube-канала якобы экссотрудницы Berliner Immobilienmanagement GmbH Сабины Мелс, называющей себя членом антифашистского движения Antifaschistischen Aktion. Этот канал имеет всего 47 подписчиков.

Центр установил, что личность Сабины Мелс является фейковой, а видео создано с использованием технологии Deepfake. Для аккаунта Мелс использованы фото американской блоггерши Алисы Гедсон, которая ведет блог о здоровье.

Фейковую новость Independent распространило также нигерийское издание Latest Nigerian News и российские пропагандистские ресурсы. Пока статья на Independent удалена.

РФ использует иностранных журналистов для пропаганды против Украины

В рамках операции "Перун" РФ планирует привлечь иностранных журналистов, медийных лиц и блоггеров для оправдания агрессии против Украины и освещения ситуации вокруг Украины с выгодных для Кремля позиций.

Так, ранее ЦПИ сообщал об американской журналистке Фиорелле Изабель. Пропагандистские медиа называют ее американской журналисткой, однако сама она не скрывает, что работает на телеканале RT.

Изабель в соцсетях освещает события в мире, в частности, в Украине и на Ближнем Востоке, в свете кремлевской пропаганды.

Также журналист родом из Исландии Хаукур Хауксон пытаясь дискредитировать Украину, распространял фейки Кремля о биолабораториях США и нацистов.

Кроме этого после выхода войск РФ из Киевщины Хауксон называл шокирующие репортажи о зверствах оккупантов в Буче "театром мертвецов" и "продуманным до мелочей фейком".

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