ЦПД спростував фейкову пропаганду РФ щодо купівлі Зеленським вілли Геббельса

Наприкінці 2023 року нігерійське видання Independent оприлюднило матеріал, в якому йдеться, що Володимир Зеленський нібито купив віллу гітлерівського міністра пропаганди Геббельса за 8 млн євро.

РФ поширює чергову фейкову пропаганду РФ

Як зʼясувало ЦПД, стаття Independent побудована на відео з YouTube-каналу нібито ексспівробітниці Berliner Immobilienmanagement GmbH Сабіни Мелс, яка називає себе членом антифашистського руху Antifaschistischen Aktion. Цей канал має лише 47 підписників.

Центр встановив, що особа Сабіни Мелс є фейковою, а відео створено з використанням технології Deepfake. Для облікового запису Мелс використано фото американської блогерки Аліси Гедсон, яка веде блог про здоров'я.

Фейкову новину Independent поширило також нігерійське видання Latest Nigerian News та російські пропагандистські ресурси. Наразі стаття на Independent видалена.

РФ використовує іноземних журналістів для пропаганди проти України

У межах операції “Перун” РФ планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України та висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Так, раніше ЦПД повідомляв про американську журналістку Фіореллу Ізабель. Пропагандистські медіа називають її американською журналісткою, однак сама вона не приховує, що працює на телеканалі RT.

Ізабель у соцмережах висвітлює події у світі, зокрема в Україні та на Близькому Сході, у світлі кремлівської пропаганди.

Також журналіст родом з Ісландії Хаукур Хауксон намагаючись дискредитувати Україну, поширював фейки Кремля про “біолабораторії США" та “нацистів”.