Пропаганда РФ поширює фейки про причетність фонду Зеленської до торгівлі дітей — ЦПД

Кремль просуває фейкові наративи в Африці про фонд Першої леді України Олени Зеленської.

Як Росія дискретизує фонд Олени Зеленської

ЦПД зазначає що, у листопаді 2023 року на YouTube-каналі Robert Schmidt зʼявилося відео, на якому невідома особа називається водієм Olena Zelenska Foundation та французькою мовою заявляє про причетність фонду Першої леді України до торгівлі дітьми та про “статеве насильство” над ними.

Того ж дня сенегальське видання SENE NEWS опублікувало статтю з посиланням на це відео. Автором публікації є такий собі Дадо Ба, встановити особу якого неможливо.

Надалі статтю ширила мережа фейкових видань. У кожному такому матеріалі вказувався новий автор — усі вони виявилися фейковими особистостями, а їхні світлини взяті зі стокових сайтів, — повідомляє ЦПД. Поширити

Наприклад, на сайті фейкового медіа DC Weekly для профілю автора на ім’я Джессіка Девлін використали фото письменниці Джудіт Баталіон. Цю фейкову статтю активно поширювали російські пропагандистські Telegram-канали з метою дискредитації Олени Зеленської та її фонду.

РФ продовжує активу фазу інформаційної операції "Перун" проти України

Як зазначили в ГУР, РФ також намагається дестабілізувати політичну ситуацію на Заході й "створити умови для вирішення завдань" так званої "СВО".

Пропагандисти Кремля дають вказівки шпигунам здійснювати заходи:

з дискредитації українських та західних проукраїнських політиків, звинувативши їх у корупції та зраді інтересів України;

виправдовування агресії РФ проти України та висвітлення ситуації довкола української держави з вигідних для Кремля позицій;

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто "нормалізацію життя" на окупованих Росією українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва РФ;

формування в російському та європейському медіапросторі образу "українських нацистів" тощо.

В ГУР додали, що піком активізації пропагандистських заходів визначено 17 березня, коли у РФ пройдуть так звані вибори президента.