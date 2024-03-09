Пропаганда страху. Як Росія намагається залякати західних союзників України
Категорія
Україна
Дата публікації

Пропаганда страху. Як Росія намагається залякати західних союзників України

Центр протидії дезінформації
Фейки

Росія продовжує залякувати західний світ, щоб у країнах-партнерах прийняли необхідні РФ політичні рішення щодо війни в Україні. 

Росія веде потужну інформкапанію проти України

«Пропаганда страху» — багатоетапна інформаційна кампанія росіян, цільовими аудиторіями якої є західні суспільства, керівництво країн-союзників України, а також громадяни нашої держави.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

Мета кампанії — схилити Україну та її союзників до прийняття політичних рішень, вигідних рф, що дозволить їй отримати воєнну паузу.

Етапи кампанії пропаганди страху:

  • погрози ударами по Німеччині, дискредитація канцлера Олафа Шольца;

  • ядерний шантаж;

  • поширення інформації щодо звернення т.зв. Придністров'я та Гагаузії до росії за допомогою;

  • залякування масовим виготовленням БпЛА Shahed-136, які можуть бити по Україні та Європі;

  • розповсюдження фейків про наступ на Київ, Харків та Одесу;

  • тиражування повідомлень про ракетний удар по Одесі та близькість епіцентру вибуху до місця перебування Президента України і грецької делегації.

  • запевнення, що росія зможе домовитися зі США і забрати території України.

Масштабування страху — це виключно інформаційна кампанія, яка має прикривати нездатність російської армії досягти стратегічних результатів на полі бою, оскільки ресурсів у них вистачає лише на обмежені тактичні дії. Але росія намагається переконати весь світ, що ресурсів для дестабілізації в них вистачає, тому краще з ними говорити. Втім, це спроба обдурити всіх.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

Новий фейк РФ про мобілізацію студентів

Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.

У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.

Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів, — говориться у повідомленні ЦПД.

Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.

Довіряйте тільки верифікованим джерелам інформації, — додали у ЦПД.

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