Пропаганда страху. Як Росія намагається залякати західних союзників України

Масштабування страху — це виключно інформаційна кампанія, яка має прикривати нездатність російської армії досягти стратегічних результатів на полі бою, оскільки ресурсів у них вистачає лише на обмежені тактичні дії. Але росія намагається переконати весь світ, що ресурсів для дестабілізації в них вистачає, тому краще з ними говорити. Втім, це спроба обдурити всіх.