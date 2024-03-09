Пропаганда страху. Як Росія намагається залякати західних союзників України

Росія продовжує залякувати західний світ, щоб у країнах-партнерах прийняли необхідні РФ політичні рішення щодо війни в Україні.
Росія веде потужну інформкапанію проти України
«Пропаганда страху» — багатоетапна інформаційна кампанія росіян, цільовими аудиторіями якої є західні суспільства, керівництво країн-союзників України, а також громадяни нашої держави.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.
Мета кампанії — схилити Україну та її союзників до прийняття політичних рішень, вигідних рф, що дозволить їй отримати воєнну паузу.
Етапи кампанії пропаганди страху:
погрози ударами по Німеччині, дискредитація канцлера Олафа Шольца;
ядерний шантаж;
поширення інформації щодо звернення т.зв. Придністров'я та Гагаузії до росії за допомогою;
залякування масовим виготовленням БпЛА Shahed-136, які можуть бити по Україні та Європі;
розповсюдження фейків про наступ на Київ, Харків та Одесу;
тиражування повідомлень про ракетний удар по Одесі та близькість епіцентру вибуху до місця перебування Президента України і грецької делегації.
запевнення, що росія зможе домовитися зі США і забрати території України.
Новий фейк РФ про мобілізацію студентів
Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні.
У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави.
Насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться. Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів, — говориться у повідомленні ЦПД.
Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів.
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