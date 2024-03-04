РФ активно поширює новий фейк про Херсон — ЦПД

Російські пропагандисти поширюють дезінформацію про те, що українські сили нібито евакуюють держслужбовців з Херсона через можливий новий наступ армії РФ на місто.

Новий фейк росіян про Херсон. Що важливо знати

Про провокацію російських пропагандистів попереджає Центр протидії дезінформації.

Експерти звертають увагу на те, що російські загарбники хочуть посилити панічні настрої серед українців.

Що важливо розуміти, станом на сьогодні армія РФ не має ресурсів для нового наступу на Херсон.

Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на Півдні. Інформація про те, що буцімто відбувається евакуація держслужбовців з міста Херсон перед "наступом РФ" не відповідає дійсності, — наголошують у Центрі протидії дезінформації. Поширити

Що відомо про ситуацію у Херсонській області

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, протягом 3 березня солдати РФ не проводили наступи на Оріхівському та Херсонському напрямках.

Попри це, російські окупанти завдали артилерійських та мінометних обстрілів по мирних українських містах та селах.

Наприкінці лютого в Об’єднаному координаційному прес-центрі Сил оборони півдня повідомили, що окупанти менше використовують авіацію через "літакопад", який їм влаштували українські сили.