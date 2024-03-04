РФ активно распространяет новый фейк о Херсоне — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

РФ активно распространяет новый фейк о Херсоне — ЦПД

ЦПД
Херсон
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Российские пропагандисты распространяют дезинформацию о том, что украинские силы якобы эвакуируют госслужащих из Херсона из-за возможного нового наступления армии РФ на город.

Новый фейк россиян о Херсоне. Что важно знать

О провокации российских пропагандистов предупреждает Центр противодействия дезинформации.

Эксперты обращают внимание на то, что российские захватчики хотят усилить панические настроения среди украинцев.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день армия РФ не имеет ресурсов для нового наступления на Херсон.

Россия проводит кампанию по дезинформации касательно ситуации на Юге. Информация о том, что якобы происходит эвакуация госслужащих из Херсона перед "наступлением РФ" не соответствует действительности, — отмечают в Центре противодействия дезинформации.

Что известно о ситуации в Херсонской области

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в течение 3 марта солдаты РФ не проводили наступления на Ореховском и Херсонском направлениях.

Несмотря на это, российские оккупанты нанесли артиллерийские и минометные обстрелы по мирным украинским городам и селам.

В конце февраля в Объединенном координационном пресс-центре Сил обороны юга сообщили, что оккупанты меньше используют авиацию из-за "самолетопада", который им устроили украинские силы.

Как сообщило недавно издание Forbes, после того, как украинские воины захватили плацдарм в селе Крынки на левом берегу Днепра, украинская морская пехота — преимущественно 35 бригада — не только удерживает свои позиции, но и медленно продвигается к соседнему поселению Казачьи Лагеря.

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