Пропаганда страха. Как Россия пытается запугать западных союзников Украины

Россия продолжает запугивать западный мир, чтобы в странах-партнерах приняли необходимые РФ политические решения по войне в Украине.
Россия ведет мощную информкампанию против Украины
Пропаганда страха — многоэтапная информационная кампания россиян, целевыми аудиториями которой являются западные общества, руководство стран-союзников Украины, а также граждане нашего государства.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.
Цель кампании — склонить Украину и ее союзников к принятию политических решений, выгодных России, что позволит ей получить военную паузу.
Этапы кампании по пропаганде страха:
угрозы ударами по Германии, дискредитация канцлера Олафа Шольца;
ядерный шантаж;
распространение информации об обращении т.н. Приднестровье и Гагаузии к России с помощью;
устрашение массовым изготовлением БпЛА Shahed-136, которые могут бить по Украине и Европе;
распространение фейков о наступлении на Киев, Харьков и Одессу;
тиражирование сообщений о ракетном ударе по Одессе и близость эпицентра взрыва к месту нахождения Президента Украины и греческой делегации.
заверение, что Россия сможет договориться с США и забрать территории Украины.
Новый фейк РФ о мобилизации студентов
Для придания правдоподобия своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране.
Таким образом, враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.
На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей, говорится в сообщении ЦПД.
Также не рассматривается вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.
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