Пропаганда страха. Как Россия пытается запугать западных союзников Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Пропаганда страха. Как Россия пытается запугать западных союзников Украины

ЦПД
Пропаганда
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Россия продолжает запугивать западный мир, чтобы в странах-партнерах приняли необходимые РФ политические решения по войне в Украине.

Россия ведет мощную информкампанию против Украины

Пропаганда страха — многоэтапная информационная кампания россиян, целевыми аудиториями которой являются западные общества, руководство стран-союзников Украины, а также граждане нашего государства.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО, лейтенант Андрей Коваленко.

Цель кампании — склонить Украину и ее союзников к принятию политических решений, выгодных России, что позволит ей получить военную паузу.

Этапы кампании по пропаганде страха:

  • угрозы ударами по Германии, дискредитация канцлера Олафа Шольца;

  • ядерный шантаж;

  • распространение информации об обращении т.н. Приднестровье и Гагаузии к России с помощью;

  • устрашение массовым изготовлением БпЛА Shahed-136, которые могут бить по Украине и Европе;

  • распространение фейков о наступлении на Киев, Харьков и Одессу;

  • тиражирование сообщений о ракетном ударе по Одессе и близость эпицентра взрыва к месту нахождения Президента Украины и греческой делегации.

  • заверение, что Россия сможет договориться с США и забрать территории Украины.

Масштабирование страха — исключительно информационная кампания, которая должна прикрывать неспособность российской армии достичь стратегических результатов на поле боя, поскольку ресурсов у них хватает лишь на ограниченные тактические действия. Но Россия пытается убедить весь мир, что ресурсов для дестабилизации у них хватает, поэтому лучше с ними говорить. Впрочем, это попытка обмануть всех.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПД

Новый фейк РФ о мобилизации студентов

Для придания правдоподобия своим фейкам враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране.

Таким образом, враждебные пропагандисты пытаются распространить среди украинской молодежи панические настроения и недоверие к Украинскому государству.

На самом деле ни о каком массовом закрытии вузов в Украине речь не идет. Обсуждается возможность объединения отдельных учебных заведений, что не предусматривает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей, говорится в сообщении ЦПД.

Также не рассматривается вопрос отмены отсрочки от призыва для студентов.

Доверяйте только верифицированным источникам информации, — добавили в ЦПД.

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