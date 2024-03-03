Журналісти видання Bloomberg зазначають, що в Україні проводять підготовку у очікуванні нової ІПСО Кремля, спрямованої на підрив авторитету президента Володимира Зеленського.
Що відомо про нову ІПСО Кремля проти Зеленського
Зазначається, що Кремль прагне посіяти сумніви в репутації українського президента і за допомогою цього спричинити дестабілізацію в Україні, особливо серед військових на фронті.
За інформацією української контррозвідки, Кремль планує інформаційну кампанію з підриву довіри українського суспільства до президента Володимира Зеленського у першій половині червня цього року із використанням заяв про нібито втрату Зеленським президентських повноважень.
Коли Кремль планує провести власну ІПСО
Кампанія буде спрямована на підрив легітимності влади після 20 травня, а також на поширення паніки, відчаю, спричинення штучного конфлікту між цивільною та військовою владою, сварки між Україною та її союзниками і пропаганду теорій змови.
Законодавство України забороняє вибори під час війни, поки діє воєнний стан. Але юридичне формулювання залишає деяку невизначеність, оскільки в ньому також зазначено, що термін повноважень глави держави становить п'ять років. Президент обмежений двома термінами.
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