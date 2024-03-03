Кремлівська пропаганда готує хвилю дезінформації проти Зеленського — Bloomberg
Категорія
Україна
Дата публікації

Кремлівська пропаганда готує хвилю дезінформації проти Зеленського — Bloomberg

Володимир Зеленський
Джерело:  Bloomberg

Журналісти видання Bloomberg зазначають, що в Україні проводять підготовку у очікуванні нової ІПСО Кремля, спрямованої на підрив авторитету президента Володимира Зеленського. 

Що відомо про нову ІПСО Кремля проти Зеленського

Зазначається, що Кремль прагне посіяти сумніви в репутації українського президента і за допомогою цього спричинити дестабілізацію в Україні, особливо серед військових на фронті.

Центральним елементом зусиль Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п'ятирічний термін добігає кінця, - підкреслюють автори матеріалу.

За інформацією української контррозвідки, Кремль планує інформаційну кампанію з підриву довіри українського суспільства до президента Володимира Зеленського у першій половині червня цього року із використанням заяв про нібито втрату Зеленським президентських повноважень.

Коли Кремль планує провести власну ІПСО

Кампанія буде спрямована на підрив легітимності влади після 20 травня, а також на поширення паніки, відчаю, спричинення штучного конфлікту між цивільною та військовою владою, сварки між Україною та її союзниками і пропаганду теорій змови.

Зеленський порушив це питання перед групою законодавців на закритій зустрічі минулого місяця, закликавши їх забезпечити, щоб лінія про підрив легітимності не поширювалася, - йдеться у матеріалі видання.

Законодавство України забороняє вибори під час війни, поки діє воєнний стан. Але юридичне формулювання залишає деяку невизначеність, оскільки в ньому також зазначено, що термін повноважень глави держави становить п'ять років. Президент обмежений двома термінами.

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