Журналісти видання Bloomberg зазначають, що в Україні проводять підготовку у очікуванні нової ІПСО Кремля, спрямованої на підрив авторитету президента Володимира Зеленського.

Що відомо про нову ІПСО Кремля проти Зеленського

Зазначається, що Кремль прагне посіяти сумніви в репутації українського президента і за допомогою цього спричинити дестабілізацію в Україні, особливо серед військових на фронті.

Центральним елементом зусиль Кремля буде спроба підірвати демократичну легітимність Зеленського в очах громадськості, оскільки його п'ятирічний термін добігає кінця, - підкреслюють автори матеріалу. Поширити

За інформацією української контррозвідки, Кремль планує інформаційну кампанію з підриву довіри українського суспільства до президента Володимира Зеленського у першій половині червня цього року із використанням заяв про нібито втрату Зеленським президентських повноважень.

Коли Кремль планує провести власну ІПСО

Кампанія буде спрямована на підрив легітимності влади після 20 травня, а також на поширення паніки, відчаю, спричинення штучного конфлікту між цивільною та військовою владою, сварки між Україною та її союзниками і пропаганду теорій змови.

Зеленський порушив це питання перед групою законодавців на закритій зустрічі минулого місяця, закликавши їх забезпечити, щоб лінія про підрив легітимності не поширювалася, - йдеться у матеріалі видання. Поширити