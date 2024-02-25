Боротьба з проросійськими тезами на Заході

Кореспондент online.ua на полях Форуму «Україна. Рік 2024» запитав у радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, що робить Україна для протидії російській пропаганді на заході.

Безумовно ми ведемо реєстр ЗМІ, які так чи інакше просувають проросійські тези, але тут є декілька складових: є відверто проросійські люди, які прямо говорять тези російської пропаганди, а є люди, які типу дискусію ведуть, розмірковують, а може так, а може перейдемо у переговорний формат. З цим небезпечніше, адже це свобода слова. Будь-яка дискусія в демократичній країні можлива, безумовно є люди, які обережно просувають проросійські тези. Михайло Подоляк

Подоляк зазначає, що проросійська пропаганда змінилась.

На початку була така класична “оголтелая” російська пропаганда, а зараз вони працюють більш тонко – з наративами, щоб демотивувати західні країни і нас. Наприклад, “два роки війни, просування фронту немає, певно немає формату воєнної поразки РФ, а давайте ви будете менше давати Україні і зміщувати до певних поступок Росії”. Поширити

Ці наративи, за словами Подоляка, періодично виникають у медіа, яких не можна запідозрити у роботі на РФ.