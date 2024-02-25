За два роки повномасштабного вторгнення, російська пропаганда змінилась, помінявши наративи. Про ці зміни розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Боротьба з проросійськими тезами на Заході
Кореспондент online.ua на полях Форуму «Україна. Рік 2024» запитав у радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, що робить Україна для протидії російській пропаганді на заході.
Подоляк зазначає, що проросійська пропаганда змінилась.
Ці наративи, за словами Подоляка, періодично виникають у медіа, яких не можна запідозрити у роботі на РФ.
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