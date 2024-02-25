Как изменилась пропаганда РФ за два года полномасштабной войны — Подоляк
Категория
Украина
Дата публикации

Как изменилась пропаганда РФ за два года полномасштабной войны — Подоляк

Михаил Подоляк
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Источник:  online.ua

За два года полномасштабного вторжения российская пропаганда изменилась, поменяв нарративы. Об этих изменениях рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Борьба с пророссийскими тезисами на Западе

Корреспондент online.ua на полях Форума “Украина. Год 2024” спросил советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, что делает Украина для противодействия российской пропаганде на западе.

Безусловно мы ведем реестр СМИ, так или иначе продвигающих пророссийские тезисы, но здесь есть несколько составляющих: есть откровенно пророссийские люди, прямо говорящие тезисы российской пропаганды, а есть люди, которые типа дискуссию ведут, размышляют, а может так, а может перейдем в переговорный формат. С этим более опасно, ведь это свобода слова. Любая дискуссия в демократической стране возможна, безусловно, есть люди, которые осторожно продвигают пророссийские тезисы.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Подоляк отмечает, что пророссийская пропаганда изменилась.

В начале была такая классическая оголтелая российская пропаганда, а сейчас они работают более тонко – с нарративами, чтобы демотивировать западные страны и нас. Например, "два года войны, продвижения фронта нет, вероятно, нет формата военного поражения РФ, а давайте вы будете меньше давать Украине и смещать до определенных уступок России".

Эти нарративы, по словам Подоляка, периодически возникают у медиа, которых нельзя заподозрить в работе на РФ.

Как с этим работать? Объяснять, обсуждать. Выйти и спросить, это точно остановит войну? Нет, не остановит и почему. Наши журналисты также могут не обижаться, когда кто-то говорит что-то, что нам не нравится, например, будут ли переговоры или не будут, будет ли принят пакет помощи в США. Не обижаться, а наоборот, приводить аргументы: если помощь не оказать, приведет ли это к стабилизации в мире? Нет, не приведет. И дать аналитику.

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