Как изменилась пропаганда РФ за два года полномасштабной войны — Подоляк

За два года полномасштабного вторжения российская пропаганда изменилась, поменяв нарративы. Об этих изменениях рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Борьба с пророссийскими тезисами на Западе
Корреспондент online.ua на полях Форума “Украина. Год 2024” спросил советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, что делает Украина для противодействия российской пропаганде на западе.
Подоляк отмечает, что пророссийская пропаганда изменилась.
Эти нарративы, по словам Подоляка, периодически возникают у медиа, которых нельзя заподозрить в работе на РФ.
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