Как изменилась пропаганда РФ за два года полномасштабной войны — Подоляк

Как с этим работать? Объяснять, обсуждать. Выйти и спросить, это точно остановит войну? Нет, не остановит и почему. Наши журналисты также могут не обижаться, когда кто-то говорит что-то, что нам не нравится, например, будут ли переговоры или не будут, будет ли принят пакет помощи в США. Не обижаться, а наоборот, приводить аргументы: если помощь не оказать, приведет ли это к стабилизации в мире? Нет, не приведет. И дать аналитику.