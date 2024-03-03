Журналисты издания Bloomberg отмечают, что в Украине проводится подготовка в ожидании новой ИПСО Кремля, направленной на подрыв авторитета президента Владимира Зеленского.
Что известно о новой ИПСО Кремля против Зеленского
Отмечается, что Кремль стремится посеять сомнения в репутации украинского президента и с помощью этого привести к дестабилизации в Украине, особенно среди военных на фронте.
По информации украинской контрразведки, Кремль планирует информационную кампанию по подрыву доверия украинского общества к президенту Владимиру Зеленскому в первой половине июня этого года с использованием заявлений о якобы утрате Зеленским президентских полномочий.
Когда Кремль планирует провести собственную ИПСО
Кампания будет направлена на подрыв легитимности власти после 20 мая, а также на распространение паники, отчаяния, вызов искусственного конфликта между гражданской и военной властью, ссоры между Украиной и ее союзниками и пропаганду теорий заговора.
Законодательство Украины запрещает выборы во время войны, пока действует военное положение. Но юридическая формулировка оставляет некоторую неопределенность, поскольку в ней также отмечено, что срок полномочий главы государства составляет пять лет. Президент ограничен двумя сроками.
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