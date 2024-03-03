Журналисты издания Bloomberg отмечают, что в Украине проводится подготовка в ожидании новой ИПСО Кремля, направленной на подрыв авторитета президента Владимира Зеленского.

Что известно о новой ИПСО Кремля против Зеленского

Отмечается, что Кремль стремится посеять сомнения в репутации украинского президента и с помощью этого привести к дестабилизации в Украине, особенно среди военных на фронте.

Центральным элементом усилий Кремля будет попытка взорвать демократическую легитимность Зеленского в глазах общественности, поскольку его пятилетний срок подходит к концу, - подчеркивают авторы материала. Поделиться

По информации украинской контрразведки, Кремль планирует информационную кампанию по подрыву доверия украинского общества к президенту Владимиру Зеленскому в первой половине июня этого года с использованием заявлений о якобы утрате Зеленским президентских полномочий.

Когда Кремль планирует провести собственную ИПСО

Кампания будет направлена на подрыв легитимности власти после 20 мая, а также на распространение паники, отчаяния, вызов искусственного конфликта между гражданской и военной властью, ссоры между Украиной и ее союзниками и пропаганду теорий заговора.

Зеленский поднял этот вопрос перед группой законодателей на закрытой встрече в прошлом месяце, призвав их обеспечить, чтобы линия о подрыве легитимности не распространялась, - говорится в материале издания. Поделиться