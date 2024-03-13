Пропаганда РФ распространяет фейки о причастности фонда Зеленской к торговле детей – ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Пропаганда РФ распространяет фейки о причастности фонда Зеленской к торговле детей – ЦПД

ЦПД
зеленская
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Кремль продвигает фейковые нарративы в Африке о фонде Первой леди Украины Елены Зеленской.

Как Россия дискретизирует фонд Елены Зеленской

ЦПД отмечает, что в В ноябре 2023 года на YouTube-канале Robert Schmidt появилось видео, на котором неизвестный называется водителем Olena Zelenska Foundation и на французском языке заявляет о причастности фонда Первой леди Украины к торговле детьми и о "половом насилии" над ними.

В тот же день сенегальское издание SENE NEWS опубликовало статью со ссылкой на видео. Автором публикации является некий Дадо Ба, установить личность которого невозможно.

В дальнейшем статью ширила сеть фейковых изданий. В каждом таком материале указывался новый автор — все они оказались фейковыми личностями, а их фотографии взяты со стоковых сайтов, сообщает ЦПИ.

Например, на сайте фейкового медиа DC Weekly для профиля автора по имени Джессика Девлин использовали фото писательницы Джудит Баталион. Эту фейковую статью активно распространяли российские пропагандистские Telegram-каналы с целью дискредитации Елены Зеленской и ее фонда.

РФ продолжает активу фазу информационной операции "Перун" против Украины

Как отметили в ГУР, РФ также пытается дестабилизировать политическую ситуацию на Западе и "создать условия для решения задач" так называемой "СВО".

Пропагандисты Кремля дают указания шпионам осуществлять мероприятия:

  • по дискредитации украинских и западных проукраинских политиков, обвинив их в коррупции и предательстве интересов Украины;

  • оправдание агрессии РФ против Украины и освещение ситуации вокруг украинского государства с выгодных для Кремля позиций;

  • распространение в медиапространстве дезинформации о якобы "нормализации жизни" на оккупированных Россией украинских территориях при непосредственном участии в этом руководства РФ;

  • формирование в российском и европейском медиапространстве образа "украинских нацистов" и т.д.

В ГУР добавили, что пиком активизации пропагандистских мер определено 17 марта, когда в РФ пройдут так называемые выборы президента.

Завершение операции "Перун" оккупанты планируют до 30 июня текущего года.

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