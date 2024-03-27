«Сдали» мужей ТЦК. Роспропаганда распространяет фейк о награждении женщин в Харьковской области

Вражеские TG-каналы распространяют информацию о том, что в Лозовой Харьковской области награждены женщины, которые якобы «сдали» своих мужей работникам ТЦК и СП.
ЦПД развенчивает фейк роспропаганды про награждение женщин в Харьковской области
Как доказательство, российские пропагандисты опубликовали фото с официальной страницы Лозовской городской территориальной громады в Faceboоk.
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) объяснил, почему это действительно дезинформация.
Распространяемая ru-пропагандистами информация не соответствует действительности и является очередной больной выдумкой рашистов. На самом деле в Лозовской громаде отметили причастных к мерам по увековечиванию памяти павших защитников, о чем ГТГ сообщила на своей странице в Facebook.
Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются продвигать нарратив «воевать до последнего украинца» и посеять панические настроения среди населения. Доверяйте только верифицированным источникам информации!
В ЦПД предупреждают о новом фейке в Телеграм-каналах
Центр противодействия дезинформации сообщает, что в качестве доказательства фейковым сообщениям добавляется скриншот с якобы страницы Представительства ЕС в Украине.
В ЦПД подчеркивают, что информация о депортации украинцев из стран ЕС фейковая.
На официальном сайте Представительства ЕС в Украине публикации подобного содержания отсутствуют.
Подобный контент распространяется на повышение охватов анонимных TG-каналов, на которые ведут ссылки, — отмечают в ЦПИ.
Центр призвал не спекулировать на чувствительных для общества темах и соблюдать правила нравственного и нравственного поведения.
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