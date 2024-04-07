Британская разведка назвала причины снижения темпов наступления РФ в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка назвала причины снижения темпов наступления РФ в Украине

Минобороны Британии
Войска РФ
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Некоторое уменьшение российских потерь в последнее время может объясняться отдыхом окупантов после захвата Авдеевки и так называемыми выборами Владимира Путина.

Уменьшение темпов наступления РФ

Разведка Британии отмечает, что среднесуточное количество потерь россиян (убитыми и ранеными) в Украине в течение марта 2024 сократилось на 74 человека в сутки — до 913.

Уменьшение потерь соответствует меньшему количеству зарегистрированных атак за последний месяц. Уменьшение российских наступательных операций, скорее всего, отражает ряд факторов: период отдыха и переоснащения после захвата Авдеевки и намерение уменьшить уведомление о гибели на выборах в России, — говорится в сводке.

В начале вторжения войска РФ российские войска в день теряли в среднем 658 человек. В 2023 году эта цифра выросла до 693, а в первом квартале 2024 года — до 913.

Увеличение этих показателей, как отмечают в разведке, свидетельствует о постоянной зависимости России от человеческих масс для поддержки войны против Украины.

Потери российских войск

С февраля 2022 года российские войска потеряли более 447 тысяч солдат, по данным Генштаба ВСУ.

За последние сутки оккупанты потеряли 820 человек, 17 танков, по 54 бронемашин и артсистем.

В марте разведка Британии предполагала, что ежемесячно армия РФ набирает примерно 30 тысяч дополнительных солдат и, "скорее всего, может продолжать нести потери и продолжать атаки, направленные на истощение украинских сил".

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