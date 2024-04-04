Разведка Британии заявила о новых поражениях армии РФ на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Британии заявила о новых поражениях армии РФ на фронте

Минобороны Британии
армия РФ
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Согласно данным британских разведчиков, российские оккупанты увеличили количество атак на Новопавловском направлении, однако на этом участке фронта они постоянно терпят поражение.

Армия РФ не может добиться успеха на Новопавловском направлении

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что существенно увеличилось количество российских атак к юго-западу от Донецка (Новопавловское направление).

Как отмечают в ведомстве, с 721 в феврале оно выросло до 806 в марте, что составляет 38% всех атак по всей линии фронта.

Несмотря на эти усилия, Россия не достигла заметных успехов в этом районе и продолжает воевать за небольшие населенные пункты, в частности, Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное — отмечает разведка Великобритании.

Кроме того, указано, что в прошлом месяце по всей линии фронта количество российских атак уменьшилось на 9% по сравнению с февралем 2024 года — примерно с 2340 до 2120.

Согласно данным иностранных разведчиков, количество атак России на Авдеевском направлении составляло треть от всех атак в феврале, когда город перешел под контроль оккупационных войск, но сократился до четверти в марте.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 445 040 (+670) человек,

  • танков — 7 018 (+9) ед,

  • боевых бронированных машин — 13 386 (+18) ед,

  • артиллерийских систем — 11171 (+29) ед,

  • РСЗО — 1 026 (+1) ед,

  • средств ПВО — 746 (+1) ед,

  • самолетов — 347 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 8817 (+21),

  • крылатых ракет — 2059 (+0),

  • кораблей/катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 14 861 (+48) ед,

  • специальной техники — 1845 (+7).

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