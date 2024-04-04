Согласно данным британских разведчиков, российские оккупанты увеличили количество атак на Новопавловском направлении, однако на этом участке фронта они постоянно терпят поражение.

Армия РФ не может добиться успеха на Новопавловском направлении

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что существенно увеличилось количество российских атак к юго-западу от Донецка (Новопавловское направление).

Как отмечают в ведомстве, с 721 в феврале оно выросло до 806 в марте, что составляет 38% всех атак по всей линии фронта.

Несмотря на эти усилия, Россия не достигла заметных успехов в этом районе и продолжает воевать за небольшие населенные пункты, в частности, Новомихайловку, Георгиевку и Урожайное — отмечает разведка Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 April 2024.



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Кроме того, указано, что в прошлом месяце по всей линии фронта количество российских атак уменьшилось на 9% по сравнению с февралем 2024 года — примерно с 2340 до 2120.

Согласно данным иностранных разведчиков, количество атак России на Авдеевском направлении составляло треть от всех атак в феврале, когда город перешел под контроль оккупационных войск, но сократился до четверти в марте.

Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2024 года:

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили: