Кто на самом деле ответственен за атаки на территорию РФ — ответ ГУР

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отреагировал на последние громкие события на территории страны-агрессорки РФ, в том числе взрывы на военных объектах врага.
Как в ГУР комментируют "бавовну" в России
Андрей Юсов также обращает внимание на то, что Россия, развязавшая геноцидную войну, не прекращает ракетные атаки против Украины.
По его словам, уже тысячи ракет были выпущены по украинским объектам, в том числе и по топливно-энергетическому комплексу, энергетическим объектам, украинским НПЗ.
Более того, в последнее время враг сосредоточился на объектах газовой сферы.
Андрей Юсов в очередной раз подчеркнул, что войну на территорию России привел сам глава Кремля и его приспешники.
Юсов подтвердил, что ГУР помогает РДК, ЛСР и Сиббату
По словам Андрея Юсова, "Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" получают помощь и поддержку от Главного управления разведки Украины.
И Украина, и российские добровольческие силы будут делать все возможное для свержения режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-