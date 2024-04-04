Кто на самом деле ответственен за атаки на территорию РФ — ответ ГУР

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отреагировал на последние громкие события на территории страны-агрессорки РФ, в том числе взрывы на военных объектах врага.

Как в ГУР комментируют "бавовну" в России

Стреляющие по нашим городам танки сами по себе не ездят — их заправляют топливом. И это «топливо смерти» помогает Путину уничтожать нашу гражданскую инфраструктуру, наши города и села. Андрей Юсов Представитель ГУР МОУ

Андрей Юсов также обращает внимание на то, что Россия, развязавшая геноцидную войну, не прекращает ракетные атаки против Украины.

По его словам, уже тысячи ракет были выпущены по украинским объектам, в том числе и по топливно-энергетическому комплексу, энергетическим объектам, украинским НПЗ.

Более того, в последнее время враг сосредоточился на объектах газовой сферы.

И два года это тот постоянный террор, который осуществляет Путин против Украины. Было бы удивительно, если бы эта война велась только на территории Украины, — отметил представитель ГУР МОУ. Поделиться

Андрей Юсов в очередной раз подчеркнул, что войну на территорию России привел сам глава Кремля и его приспешники.

Официальная Украина не комментировала и не подтверждала события на территории самой РФ. За происходящее на территории России отвечает режим Путина. Андрей Юсов Представитель ГУР МО Украины

Юсов подтвердил, что ГУР помогает РДК, ЛСР и Сиббату

По словам Андрея Юсова, "Русский добровольческий корпус", легион "Свобода России" и "Сибирский батальон" получают помощь и поддержку от Главного управления разведки Украины.

И Украина, и российские добровольческие силы будут делать все возможное для свержения режима нелегитимного президента РФ Владимира Путина.