ГУР узнало точное количество истребителей и самолетов А-50У российской армии

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о количестве истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У у россиян.
ГУР знает точное количество оставшихся у армии РФ самолетов
Несмотря на впечатляющий "сушкопад", устроенный российской армии Воздушными силами ВСУ, у противника осталось достаточно большое количество военных самолетов.
Об этом говорится в ответе ГУР на запрос АрмияInform.
В частности, по имеющимся данным, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.
ВС ВСУ уничтожили более 100 российских военных самолетов
По состоянию на апрель 2024 зафиксировано поражение 118 самолетов, принадлежавших российским оккупантам, в том числе двух самолетов А-50.
Вечером 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.
Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.
С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:
один транспортный самолет Ил-22,
12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.
два многоцелевых истребителя Су-35.
два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2024 года Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения.
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