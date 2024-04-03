ГУР узнало точное количество истребителей и самолетов А-50У российской армии
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР узнало точное количество истребителей и самолетов А-50У российской армии

Самолет
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Источник:  АрміяInform

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило о количестве истребителей-бомбардировщиков Су-34, многофункциональных истребителей Су-35 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У у россиян.

ГУР знает точное количество оставшихся у армии РФ самолетов

Несмотря на впечатляющий "сушкопад", устроенный российской армии Воздушными силами ВСУ, у противника осталось достаточно большое количество военных самолетов.

Об этом говорится в ответе ГУР на запрос АрмияInform.

В частности, по имеющимся данным, по состоянию на март 2024 года в составе воздушно-космических сил вооруженных сил РФ находится около 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также семь самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

При этом три А-50У находятся на ремонтных и модернизированных: два на ОАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», один — на аэродроме в Ульяновске, авиастроительный завод «Авиастар».

ВС ВСУ уничтожили более 100 российских военных самолетов

По состоянию на апрель 2024 зафиксировано поражение 118 самолетов, принадлежавших российским оккупантам, в том числе двух самолетов А-50.

Вечером 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

  • один транспортный самолет Ил-22,

  • 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

  • два многоцелевых истребителя Су-35.

  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, — объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. — Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 2 марта 2024 года Россия потеряла 347 самолетов и 325 вертолетов с начала полномасштабного вторжения.

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