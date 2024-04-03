ГУР дізналося точну кількість винищувачів та літаків А-50У російської армії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.
ГУР знає точну кількість літаків, які залишилися у армії РФ
Незважаючи на вражаючий “сушкопад”, який влаштували російській армії Повітряні сили ЗСУ, у противника залишилася досить велика кількість військових літаків.
Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.
Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.
ПС ЗСУ знищили понад 100 російських військових літаків
Станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.
Так, ввечері 2 березня українські війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.
Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.
Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:
один транспортний літак Іл-22,
12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.
два багатоцільових винищувача Су-35.
два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року Росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.
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