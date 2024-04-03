ГУР дізналося точну кількість винищувачів та літаків А-50У російської армії

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про кількість винищувачів-бомбардувальників Су-34, багатофункціональних винищувачів Су-35 та літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У у росіян.

ГУР знає точну кількість літаків, які залишилися у армії РФ

Незважаючи на вражаючий “сушкопад”, який влаштували російській армії Повітряні сили ЗСУ, у противника залишилася досить велика кількість військових літаків.

Про це йдеться у відповіді ГУР на запит АрміяInform.

Зокрема, за наявними даними, станом на березень 2024 року у складі повітряно-космічних сил збройних сил РФ перебуває близько 100 багатофункціональних винищувачів Су-35, понад 100 винищувачів-бомбардувальників Су-34, а також сім літаків далекого радіолокаційного виявлення і наведення А-50У.

При цьому три А-50У перебувають на ремонтні та модернізації: два на ВАТ «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва», один — на аеродромі в Ульяновську, авіабудівний завод «Авіастар». Поширити

ПС ЗСУ знищили понад 100 російських військових літаків

Станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.

Так, ввечері 2 березня українські війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.

Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

один транспортний літак Іл-22,

12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

два багатоцільових винищувача Су-35.

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Велика кількість знищених літаків стала можливою завдяки ліквідації А-50, пояснює речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Тепер російські пілоти отримують менше інформації про радіолокаційні станції Сил оборони і засоби ППО, тому є вразливими. Поширити

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 2 березня 2024 року Росія втратила 347 літаків і 325 гелікоптерів від початку повномасштабного вторгнення.