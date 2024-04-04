Хто насправді відповідальний за атаки на територію РФ — відповідь ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Юсов відреагував на останні гучні події на території країни-агресорки РФ, зокрема вибухи на військових обʼєктах ворога.

Як в ГУР коментують “бавовну” в Росії

Танки, які стріляють по наших містах, самі по собі не їздять — їх заправляють паливом. І це «паливо смерті» допомагає Путіну нищити нашу цивільну інфраструктуру, наші міста і села. Андрій Юсов Представник ГУР МОУ

Андрій Юсов також звертає увагу на те, що Росія, яка розв’язала геноцидну війну, не припиняє ракетних атак проти України.

За його словами, уже тисячі ракет були випущені по українських об'єктах, зокрема й по паливно-енергетичному комплексу, енергетичних об'єктах, українських НПЗ.

Ба більше, протягом останнього часу ворог зосередився на об'єктах газової сфери.

І два роки — це той постійний терор, який здійснює Путін проти України. Було б дуже дивно, якби ця війна велася тільки на території України, — наголосив представник ГУР МОУ. Поширити

Андрій Юсов вкотре наголосив, що війну на територію Росії привів сам очільник Кремля та його посіпаки.

Офіційна Україна не коментувала і не підтверджувала власне події на території самої РФ. За те, що відбувається на території Росії, відповідає режим Путіна. Андрій Юсов Представник ГУР МО України

Юсов підтвердив, що ГУР допомагає РДК, ЛСР та Сиббату

За словами Андрія Юсова, "Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон" отримують допомогу та підтримку від Головного управління розвідки України.

І Україна, і російські добровольчі сили будуть робити все можливе заради повалення режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.