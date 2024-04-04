Хто насправді відповідальний за атаки на територію РФ — відповідь ГУР

Представник ГУР МО України Андрій Юсов відреагував на останні гучні події на території країни-агресорки РФ, зокрема вибухи на військових обʼєктах ворога.
Як в ГУР коментують “бавовну” в Росії
Андрій Юсов також звертає увагу на те, що Росія, яка розв’язала геноцидну війну, не припиняє ракетних атак проти України.
За його словами, уже тисячі ракет були випущені по українських об'єктах, зокрема й по паливно-енергетичному комплексу, енергетичних об'єктах, українських НПЗ.
Ба більше, протягом останнього часу ворог зосередився на об'єктах газової сфери.
Андрій Юсов вкотре наголосив, що війну на територію Росії привів сам очільник Кремля та його посіпаки.
Юсов підтвердив, що ГУР допомагає РДК, ЛСР та Сиббату
За словами Андрія Юсова, "Російський добровольчий корпус", Легіон "Свобода Росії" і "Сибірський батальйон" отримують допомогу та підтримку від Головного управління розвідки України.
І Україна, і російські добровольчі сили будуть робити все можливе заради повалення режиму нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
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