Путин придумал план мести Макрону за его новую идею касательно Украины

В Европе стартовала масштабная дезинформационная кампания российских пропагандистов, нацеленная на французского лидера Эммануэля Макрона, его семьи и всей Франции.

Макрон стал новой целью для Путина после заявлений об Украине

Как сообщает сайт Euvsdisinfo , который ведет оперативная группа по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы ЕС, Кремль изрядно разозлился на главу республики из-за его заявлений о возможном введении западных войск в Украину.

Кампания, направленная против Франции, доказывает, что вожделенные российские "традиционные ценности" не что иное, как фасад, скрывающий уродливую реальность мизогинии, языка ненависти и жестокой дискриминации меньшинств, — отмечают эксперты. Поделиться

К примеру, под удар муртадов Путина попала первая леди Франции Бриджит Макрон.

Российские пропагандисты придумывали и активно распространяли абсурдные теории сговоров о супруге президента республики.

По убеждению европейских экспертов, Макрону действительно удалось задеть российского диктатора за живое, когда он призвал Запад существенно усилить поддержку Украины.

Именно поэтому Путин решил начать более агрессивную кампанию с целью подрыва французских властей.

Приспешники диктатора называют Францию “империалистической, разжигающей войну, нацистской, русофобской страной”.

Несмотря на это, Макрон все равно утверждает, что готов к переговорам с Путиным.

Кремль врет, что Париж готовится к разделу Украины

Кроме фейков о семье Макрона, российская пропаганда также решила использовать против Франции свою старую схему.

Один из недавних примеров таких переработанных дезинформационных нарративов заключается в том, что Франция участвует в будущем разделении Украины — конечно, вместе с Польшей. Поделиться

Более того, иностранные аналитики обратили внимание на распространение дезинформации о том, что Франция якобы массово вербует солдат в интернете.

Что важно понимать, это очередная ложь Кремля, не соответствующая действительности.