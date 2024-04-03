Макрон провел тайные переговоры с Байденом и Шольцом касательно Украины

Как удалось узнать изданию The Wall Street Journal, французский лидер Эммануэль Макрон продолжает делать все возможное, чтобы изменить политику Запада относительно российско-украинской войны.

Что известно о переговорах Макрона, Байдена и Шольца

По словам журналистов, президент Франции провел тайные переговоры со своим американским коллегой Джо Байденом и канцлером Германии Шольцом.

Они проходили еще в феврале 2024 года.

Эммануэль Макрон пытался убедить их изменить стратегию Запада в войне РФ против Украины.

По убеждению главы республики, союзники Киева должны занять четкую позицию стратегической неопределенности по отношению к РФ, которая оставила бы на столе все варианты, в том числе военные.

Эта идея представляет собой радикальный отход от позиции, которой администрация Байдена придерживалась с начала войны — избегание действий, которые могли бы спровоцировать Москву и привести к эскалации конфликта. Поделиться

Согласно данным журналистов, глава Белого дома Джо Байден пока не поддерживает идею Макрона об изменении стратегии на фоне опасений, что это может привести к эскалации.

Шольц также не согласился с целесообразностью предложения французского лидера.

Макрон дал громкое обещание Украине

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он обязательно совершит визит в Украину.

Как отметил глава республики, его визит состоится, когда будут готовы "конкретные предложения и конкретные решения".