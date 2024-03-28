Ярость США из-за заявлений Макрона об Украине — Госдеп выступил с комментарием

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер впервые отреагировал на статью в СМИ о том, что американские власти якобы разозлило заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении иностранных войск в Украину.

Действительно ли США разозлило заявление Макрона об Украине

Американские журналисты поинтересовались, как официальный Вашингтон отреагировал на материал Bloomberg.

У меня нет никакой реакции на эту публикацию. Но, конечно, мы ясно дали понять, что Соединенные Штаты не собираются отправлять никаких войск в Украину. Мэтью Миллер Спикер Госдепа США

Он также обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон — глава государства, которое является давним союзником США.

По словам представителя американского ведомства, официальные Вашингтон и Париж будут продолжать свое сотрудничество, в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины.

Как и почему Макрон мог разозлить США

Недавно информационное агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск в Украину разозлили власти США.

Журналисты получили информацию о том, что официальный Вашингтон напуган высоким риском столкновения с РФ.

Что интересно, несмотря на постоянные дискуссии вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции не захотел менять свою позицию касательно Украины.

Он отмечает, что его заявления были хорошо продуманы, однако добавляет, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.