Ярость США из-за заявлений Макрона об Украине — Госдеп выступил с комментарием

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер впервые отреагировал на статью в СМИ о том, что американские власти якобы разозлило заявление французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении иностранных войск в Украину.
Действительно ли США разозлило заявление Макрона об Украине
Американские журналисты поинтересовались, как официальный Вашингтон отреагировал на материал Bloomberg.
Он также обратил внимание на то, что президент Франции Эммануэль Макрон — глава государства, которое является давним союзником США.
По словам представителя американского ведомства, официальные Вашингтон и Париж будут продолжать свое сотрудничество, в том числе в вопросах, касающихся поддержки Украины.
Как и почему Макрон мог разозлить США
Недавно информационное агентство Bloomberg опубликовало статью о том, что заявления французского лидера Эммануэля Макрона о вероятном введении западных войск в Украину разозлили власти США.
Журналисты получили информацию о том, что официальный Вашингтон напуган высоким риском столкновения с РФ.
Что интересно, несмотря на постоянные дискуссии вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, президент Франции не захотел менять свою позицию касательно Украины.
Он отмечает, что его заявления были хорошо продуманы, однако добавляет, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.
Впоследствии, комментируя поднятую им идею, Макрон подчеркнул, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.
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