Французский лидер Эммануэль Макрон официально заявил, что решил усилить сотрудничество с Россией для совместной борьбы с международным терроризмом.

Макрон боится терактов во Франции

По словам президента республики, филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в России 22 марта, в течение последних месяцев пытался осуществить несколько атак на его страну.

Именно на этом фоне было принято решение о повышении максимального уровня террористической угрозы во Франции.

Когда журналисты попросили Макрона прокомментировать теракт в РФ, он сказал, что та самая группировка, которая причастна к событиям в “Крокус Сити Холл”, "совершила несколько попыток на нашей земле за последние месяцы".

К слову, ранее с идентичным заявлением выступали представители резиденции французского премьер-министра.

Они также добавили, что удалось сорвать атаки террористов в нескольких европейских странах, включая Францию и Германию.

По словам Макрона, он хочет "найти виновных как можно скорее", а также пообещал "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

Теракт в “Крокус Сити Холл”. Что важно знать

Вечером 22 марта в городе Красогорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 133 человека.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.