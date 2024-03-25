Макрон анонсував посилення співпраці з Росією та розкрив причину

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно заявив, що вирішив посилити співпрацю з Росією задля спільної боротьби з міжнародним тероризмом.
Макрон боїться терактів у Франції
За словами президента республіки, філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт у Росії 22 березня, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на його країну.
Саме на цьому тлі було ухвалене рішення про підвищення до максимального рівня терористичної загрози у Франції.
Коли журналісти попросили Макрона прокоментувати теракт у РФ, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у “Крокус Сіті Холлі”, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".
До слова, раніше з ідентичною заявою виступали представники резиденції французького прем'єр-міністра.
Вони також додали, що вдалося зірвати атаки терористів у кількох європейських країнах, зокрема Франції та Німеччини.
За словами Макрона, він хоче "знайти винних якомога швидше", а також пообіцяв "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.
Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати
Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".
Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 133 людей.
До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.
Ба більше, відповідальність за теракт майже одразу на себе взяв “ІДІЛ”, однак Москва продовжує ігнорувати ці заяви й у всьому звинувачувати Київ.
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