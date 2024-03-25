Макрон анонсував посилення співпраці з Росією та розкрив причину

Французький лідер Еммануель Макрон офіційно заявив, що вирішив посилити співпрацю з Росією задля спільної боротьби з міжнародним тероризмом.

Макрон боїться терактів у Франції

За словами президента республіки, філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт у Росії 22 березня, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на його країну.

Саме на цьому тлі було ухвалене рішення про підвищення до максимального рівня терористичної загрози у Франції.

Коли журналісти попросили Макрона прокоментувати теракт у РФ, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у “Крокус Сіті Холлі”, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".

До слова, раніше з ідентичною заявою виступали представники резиденції французького прем'єр-міністра.

Вони також додали, що вдалося зірвати атаки терористів у кількох європейських країнах, зокрема Франції та Німеччини.

За словами Макрона, він хоче "знайти винних якомога швидше", а також пообіцяв "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красогорськ у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 133 людей.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.