Заявление Макрона об отправке войск в Украину разозлило чиновников США — Вloomberg
Категория
Политика
Дата публикации

Заявление Макрона об отправке войск в Украину разозлило чиновников США — Вloomberg

Эммануэль Макрон
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Источник:  Bloomberg

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении войск в Украину разозлило американских чиновников, опасающихся, что это может привести к прямому столкновению с РФ.

Отношение США и Германии к заявлениям Макрона

Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с дискуссиями между союзниками, пишет, что Макрон заявлениями о возможной отправке войск в Украину вызвал мгновенную и очень публичную критику со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разозлил американских чиновников.

Последние приватно говорят, что такой шаг может привести к разжиганию столкновения с РФ.

По словам высокопоставленного американского чиновника, заставив Берлин публично исключить возможность отправки войск, Макрон сумел развеять двусмысленность по поводу красных линий союзников.

По словам отдельных чиновников, также говоривших с Bloomberg на условиях анонимности, эти комментарии также не были очень разумными с точки зрения оперативной безопасности — особенно учитывая, что несколько стран уже непублично имеют определенный персонал в Украине.

Издание пишет, что Макрон взял на себя европейское лидерство по противостоянию российской агрессии и гуманитарной катастрофе в Газе, поскольку Британия больше не является членом Европейского Союза, а правительство Германии расколото.

Единство Европы перед лицом России

В июне состоятся выборы в Европейский парламент, поэтому Макрон, как пишет издание, выдвигает Украину в авангард кампании, изображая свою ультраправую соперницу Марин Ле Пен союзницей Путина.

Некоторые премьер-министры ЕС также надеются на лидерство Макрона, и многие приветствуют его жесткую позицию по отношению к России.

В то же время, критики президента Франции говорят, что он больше говорит, чем действует. Например, Франция не внесла финансовый вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины, хотя Макрон и публично поддержал ее.

Германия, напротив, потратит 300 миллионов евро (325 миллионов долларов) на закупку 180 000 снарядов.

В целом, Франция с начала вторжения пообещала предоставить Киеву менее 2 миллиардов евро в поддержку, в отличие от 22 миллиардов евро Германии.

Однако во Франции говорят, что эти цифры не учитывают непропорциональное влияние современного оружия на поле боя.

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