После многих лет наивности желания французского президента противостоять Путину можно только приветствовать.

Как изменилась политика Макрона по Украине и России

Пока Америка зашла в тупик в вопросе помощи Украине, Германия расколота, а Британия отвлеклась, надежды на выживание Украины и безопасность Европы полагаются на Францию. Эммануэль Макрон теперь открыто говорит о необходимости введения иностранных войск в Украину, чтобы предотвратить продвижение России: это революция во французской политике.

Отчуждение французского лидера в ретроспективе может оказаться одной из самых больших ошибок Владимира Путина, отмечает издание The Times.

Политика Макрона изменилась после многих лет своих интересов, наивности и контрпродуктивной демонстративности. К примеру, в 2019 году Макрон пригласил Путина во Францию, чтобы обсудить вопросы европейской безопасности, вопреки руководителям наиболее заинтересованных стран.

Терпение французов уже было на грани. Кремлевские проделки годами процветают на севере Африки. Русские наемники проложили себе путь через бывшие французские владения в Сахеле, свергнув пропатриотических правителей в Мали, Буркина-Фасо и Нигере; влияние Кремля также очевидно в Судане, Центральноафриканской Республике, Ливии и Алжире.

Что известно об отношении РФ к Франции

Россия также нацелена на Францию. Издание сообщает, что бывший президент России Дмитрий Медведев недавно распространил фейковый репортаж французских телевизионных новостей о том, что Украина планировала убить Макрона во время его визита в Киев, а затем обвинить Москву.

Медведев также угрожал французским чиновникам, что их "разорвут в клочья", если Макрон отправит войска в "неонацистскую страну". Кроме того, Россия угрожала французским самолетам в Черном море и отправила российский военный корабль в край французских территориальных вод, что, по мнению представителей военно-морского флота, было попыткой "устрашения".

Первые признаки изменений появились на конференции по безопасности в столице Словакии Братиславе летом 2023 года, когда Макрон не только впервые открыто призвал к "поражу России", но и принес долгожданные извинения восточноевропейским странам за игнорирование их оговорок относительно российского империализма. Это ознаменовало резкий отход от парижского "покровительства" региона в течение последних трех десятилетий и от подхода Макрона "никогда не извиняться".

Настаивая на том, что Франция и ее союзники должны не допустить побед России, Макрон откровенно отказывается говорить, что это означает на практике. Эта намеренная двусмысленность является положительным изменением по сравнению с западной привычкой к самоограничению в ответ на российскую агрессию.