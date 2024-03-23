По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, российский диктатор Владимир Путин не остановится на захвате Востока Украины.

Макрон призывает мир наконец остановить Путина

Журналисты попросили президента Франции прокомментировать слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия считает, что она в состоянии войны из-за помощи Запада Украине.

По словам Эммануэля Макрона, ошибочно верить в то, что Путин намерен остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.

Используя этот термин, мы также открываем неопределенность относительно военных целей РФ Эммануэль Макрон Президент Франции

Что важно понимать, команда диктатора Путина уже стала называть войну против Украины войной, а не “специальной военной операцией”, как это было раньше.

Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден, — заявил недавно Песков. Поделиться

Конфликт между Францией и РФ начал обостряться

Что важно понимать, недавно Эммануэль Макрон осудил недавние агрессивные высказывания российских политиков в адрес Франции и, в частности, заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

Я думаю, что их возмущения достаточно, чтобы не комментировать… Я удивлен такой нервозностью и отсутствием воздержания у российских чиновников, — заявил президент Франции. Поделиться

Хотя Кремль пытается всячески запугать официальный Париж, Макрон не собирается отказываться от своих заявлений.