По мнению французского лидера Эммануэля Макрона, российский диктатор Владимир Путин не остановится на захвате Востока Украины.
Макрон призывает мир наконец остановить Путина
Журналисты попросили президента Франции прокомментировать слова спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что Россия считает, что она в состоянии войны из-за помощи Запада Украине.
По словам Эммануэля Макрона, ошибочно верить в то, что Путин намерен остановить свою агрессию на Донбассе и в Крыму.
Что важно понимать, команда диктатора Путина уже стала называть войну против Украины войной, а не “специальной военной операцией”, как это было раньше.
Конфликт между Францией и РФ начал обостряться
Что важно понимать, недавно Эммануэль Макрон осудил недавние агрессивные высказывания российских политиков в адрес Франции и, в частности, заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Хотя Кремль пытается всячески запугать официальный Париж, Макрон не собирается отказываться от своих заявлений.
Он настаивает на том, что его заявления о возможном введении западных войск в Украину были хорошо продуманы.
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