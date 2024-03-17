Макрон впервые объяснил, почему заговорил о введении западных войск в Украину
Категория
Политика
Дата публикации

Макрон впервые объяснил, почему заговорил о введении западных войск в Украину

Эммануэль Макрон
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Источник:  online.ua

Французский лидер Эммануэль Макрон ответил журналистам, откуда у него взялась идея размещения иностранных войск на территории Украины.

Почему Макрон прекратил общаться с Путиным

Журналисты обратили внимание президента Франции на то, что он долго пытался поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Эммануэля Макрона, он делал это, "пока было возможно".

Однако ситуация резко изменилась после того, как стало известно о ряде громких массовых преступлений, совершенных армией РФ в Украине, к примеру, геноциде мирных жителей Бучи.

Именно тогда, как утверждает французский лидер, он ясно осознал, что "война вступила в новую фазу".

Он также добавил, что довольно долго размышлял о происходящем и пришел к выводу, что ситуация крайне сложная и немедленно следует прибегать к решительным действиям.

Макрон объяснил свое неожиданное предложение касательно Украины

Мы все увлечены тем, что делает украинский народ. Россия организовалась на долгосрочную войну, а в 2024 году на международной арене очень много неопределенности перспектив в этой войне. И поэтому нам нужно не только определять, как идти в мир, но и каким будет этот настоящий мир, обеспечивающий безопасность Украины и Европы. И именно поэтому нужен был новый импульс, чтобы ускорить помощь.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

Как отметил французский лидер, если Путин заявляет, что у него лимитов нет, то почему союзники Украины должны говорить, что у них есть эти лимиты?

У нас есть цель не допустить победу России в этой войне. И именно поэтому мы будем продолжать быть бок о бок с Украиной, потому что не будет мира в Европе, если Украина капитулирует, — объяснил свою позицию президент Франции.

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