Макрон впервые объяснил, почему заговорил о введении западных войск в Украину

Почему Макрон прекратил общаться с Путиным

Журналисты обратили внимание президента Франции на то, что он долго пытался поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По словам Эммануэля Макрона, он делал это, "пока было возможно".

Однако ситуация резко изменилась после того, как стало известно о ряде громких массовых преступлений, совершенных армией РФ в Украине, к примеру, геноциде мирных жителей Бучи.

Именно тогда, как утверждает французский лидер, он ясно осознал, что "война вступила в новую фазу".

Он также добавил, что довольно долго размышлял о происходящем и пришел к выводу, что ситуация крайне сложная и немедленно следует прибегать к решительным действиям.

Макрон объяснил свое неожиданное предложение касательно Украины

Мы все увлечены тем, что делает украинский народ. Россия организовалась на долгосрочную войну, а в 2024 году на международной арене очень много неопределенности перспектив в этой войне. И поэтому нам нужно не только определять, как идти в мир, но и каким будет этот настоящий мир, обеспечивающий безопасность Украины и Европы. И именно поэтому нужен был новый импульс, чтобы ускорить помощь. Эммануэль Макрон Президент Франции

Как отметил французский лидер, если Путин заявляет, что у него лимитов нет, то почему союзники Украины должны говорить, что у них есть эти лимиты?