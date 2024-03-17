Макрон впервые объяснил, почему заговорил о введении западных войск в Украину

Французский лидер Эммануэль Макрон ответил журналистам, откуда у него взялась идея размещения иностранных войск на территории Украины.
Почему Макрон прекратил общаться с Путиным
Журналисты обратили внимание президента Франции на то, что он долго пытался поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
По словам Эммануэля Макрона, он делал это, "пока было возможно".
Однако ситуация резко изменилась после того, как стало известно о ряде громких массовых преступлений, совершенных армией РФ в Украине, к примеру, геноциде мирных жителей Бучи.
Именно тогда, как утверждает французский лидер, он ясно осознал, что "война вступила в новую фазу".
Он также добавил, что довольно долго размышлял о происходящем и пришел к выводу, что ситуация крайне сложная и немедленно следует прибегать к решительным действиям.
Макрон объяснил свое неожиданное предложение касательно Украины
Как отметил французский лидер, если Путин заявляет, что у него лимитов нет, то почему союзники Украины должны говорить, что у них есть эти лимиты?
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