Макрон предложит России прекратить войну в Украине во время Олимпиады-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет просить РФ прекратить военные действия в Украине и соблюдать "режим тишины" во время летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

Макрон готовится к Олимпиаде-2024 в Париже

Президент Франции готов обратиться в Россию по вопросу прекращения огня в Украине во время Олмпийских Игр в Париже.

Об этом Макрон сказал в интервью Наталье Мосейчук и Юлии Галушко в эфире телемарафона "Единые новости".

По словам президента Франции, он будет просить Россию остановить огонь во время летней Олимпиады-2024 в Париже.

Макрон также объяснил, как относится к россиянам, которые будут выступать на Играх в "нейтральном" статусе.

Я хочу, чтобы мир услышал месседж мира, терпимости. Но при этом этот месседж не будет уступать ясности нашего анализа. Мы хотим, чтобы Украина полностью восстановила свой суверенитет и территориальную целостность. Были уже раньше конфликты и раньше тоже были исключения в спорте. Мы это уже проходили. Мы уверены, что Россия останется Россией географически, то есть она ваш сосед. Российский народ — я не думаю, что он поддерживает этот режим. Поэтому нам нужно, думая о будущем, проводить разницу между русским народом и руководителями. Эмманюэль Макрон Президент Франции

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Идея Макрона о вводе войск в Украину

Макрон, комментируя нарушенную им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что Франция решительна и готова вкладывать ресурсы для достижения победы над РФ

Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейскую землю".

Что происходит в Украине? Война, которая экзистенциальна для нашей Европы и для Франции. Мы установили слишком много ограничений, если можно так сказать, в нашей лексике. Мы не идем на эскалацию. Мы не находимся в состоянии войны с Россией. Поделиться

По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность — это кремлевский режим".