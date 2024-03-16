Макрон предложит России прекратить войну в Украине во время Олимпиады-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что будет просить РФ прекратить военные действия в Украине и соблюдать "режим тишины" во время летней Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.
Макрон готовится к Олимпиаде-2024 в Париже
Президент Франции готов обратиться в Россию по вопросу прекращения огня в Украине во время Олмпийских Игр в Париже.
Об этом Макрон сказал в интервью Наталье Мосейчук и Юлии Галушко в эфире телемарафона "Единые новости".
По словам президента Франции, он будет просить Россию остановить огонь во время летней Олимпиады-2024 в Париже.
Макрон также объяснил, как относится к россиянам, которые будут выступать на Играх в "нейтральном" статусе.
Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.
Идея Макрона о вводе войск в Украину
Макрон, комментируя нарушенную им идею отправки западных войск в Украину, подчеркнул, что Франция решительна и готова вкладывать ресурсы для достижения победы над РФ
Французский президент, объясняя нарушение им идеи о введении войск в Украину, подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо не допустить победы России в войне, которая "идет на европейскую землю".
По словам Макрона, если Франция все же будет вынуждена направить войска в Украину, то "единственный, кто будет нести ответственность — это кремлевский режим".
Франция — это сила мира. Но сегодня чтобы иметь мир в Украине, мы не должны быть слабыми. Поэтому мы должны трезво смотреть на ситуацию и с решительностью, волей и смелостью сказать, что мы готовы вложить ресурсы для достижения нашей цели, которая состоит в том, чтобы Россия не победила.
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