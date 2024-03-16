Макрон запропонує Росії припинити війну в Україні під час Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проситиме РФ припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.

Макрон готується до Олімпіади-2024 у Парижі

Президент Франції готовий звернутися до Росії з питання припинення вогню в Україні на час Олмпійських Ігор у Парижі.

Про це Макрон сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук та Юлії Галушко в етері телемарафону "Єдині новини".

За словами президента Франції, він проситиме Росію зупинити вогонь на час літньої Олімпіади-2024 у Парижі.

Макрон також пояснив, як ставиться до росіян, які виступатимуть на Іграх у "нейтральному" статусі.

Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що Росія залишиться Росією географічно, тобто, вона ваш сусід. Російський народ — я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками. Емманюель Макрон Президент Франції

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

Ідея Макрона про введення військ в Україну

Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ

Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".

Що відбувається в Україні? Війна, яка є екзистенціальною для нашої Європи і для Франції. Ми встановили занадто багато обмежень, якщо можна так сказати, в нашій лексиці. Ми не йдемо на ескалацію. Ми не перебуваємо у стані війни з Росією. Поширити

За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність — це кремлівський режим".