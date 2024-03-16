Макрон запропонує Росії припинити війну в Україні під час Олімпіади-2024

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що проситиме РФ припинити військові дії в Україні та дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024, яка пройде в Парижі.
Макрон готується до Олімпіади-2024 у Парижі
Президент Франції готовий звернутися до Росії з питання припинення вогню в Україні на час Олмпійських Ігор у Парижі.
Про це Макрон сказав в інтерв'ю Наталії Мосейчук та Юлії Галушко в етері телемарафону "Єдині новини".
За словами президента Франції, він проситиме Росію зупинити вогонь на час літньої Олімпіади-2024 у Парижі.
Макрон також пояснив, як ставиться до росіян, які виступатимуть на Іграх у "нейтральному" статусі.
Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.
Ідея Макрона про введення військ в Україну
Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що Франція рішуча і готова вкладати ресурси для досягнення перемоги над РФ
Французький президент, пояснюючи порушення ним ідеї про введення військ в Україну, наголосив, що в нинішніх умовах необхідно не допустити перемоги Росії у війні, яка "йде на європейській землі".
За словами Макрона, якщо Франція все ж буде змушена направити війська в Україну, то "єдиний, хто буде нести відповідальність — це кремлівський режим".
Франція — це сила миру. Але сьогодні, щоб мати мир в Україні, ми не повинні бути слабкими. Тому ми повинні тверезо дивитися на ситуацію і з рішучістю, волею і сміливістю сказати, що ми готові вкласти ресурси для досягнення нашої мети, яка полягає в тому, щоб Росія не перемогла.
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