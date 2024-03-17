Макрон уперше пояснив, чому заговорив про введення західних військ в Україну

Французький лідер Еммануель Макрон відповів журналістам, звідки у нього взялася ідея розміщення іноземних військ на території України.
Чому Макрон припинив спілкуватися з Путіним
Журналісти звернули увагу президента Франції на те, що він доводі довго намагався підтримувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
За словами Еммануеля Макрона, він робив це, "поки було можливо".
Однак ситуація різко змінилася після того, як стало відомо про низку гучних масових злочинів, які вчинила армія РФ в Україну, до прикладу, геноциду мирних мешканців Бучі.
Саме тоді, як стверджує французький лідер, він чітко усвідомив, що "війна вступила в нову фазу".
Він також додав, що доволі довго розмірковував про те, що відбувається й дійшов висновку, що ситуація вкрай складна й негайно потрібно вдаватися до рішучих дій.
Макрон пояснив свою неочікувану пропозицію щодо України
Як зазначив французький лідер, якщо Путін заявляє, що в нього лімітів немає, то чому союзники України повинні говорити, що у них є ці ліміти.
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