Макрон уперше пояснив, чому заговорив про введення західних військ в Україну
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Політика
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Макрон уперше пояснив, чому заговорив про введення західних військ в Україну

Еммануель Макрон
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Джерело:  online.ua

Французький лідер Еммануель Макрон відповів журналістам, звідки у нього взялася ідея розміщення іноземних військ на території України.

Чому Макрон припинив спілкуватися з Путіним

Журналісти звернули увагу президента Франції на те, що він доводі довго намагався підтримувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами Еммануеля Макрона, він робив це, "поки було можливо".

Однак ситуація різко змінилася після того, як стало відомо про низку гучних масових злочинів, які вчинила армія РФ в Україну, до прикладу, геноциду мирних мешканців Бучі.

Саме тоді, як стверджує французький лідер, він чітко усвідомив, що "війна вступила в нову фазу".

Він також додав, що доволі довго розмірковував про те, що відбувається й дійшов висновку, що ситуація вкрай складна й негайно потрібно вдаватися до рішучих дій.

Макрон пояснив свою неочікувану пропозицію щодо України

Ми всі захоплені тим, що робить український народ. Росія зорганізувалась на довгострокову війну, а у 2024 році на міжнародній арені дуже багато невизначеності щодо перспектив у цій війні. І тому нам треба не тільки визначати, як іти до миру, але і яким буде цей справжній мир, який забезпечуватиме безпеку України і Європи. І саме тому був потрібен цей новий імпульс, щоб пришвидшити допомогу.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

Як зазначив французький лідер, якщо Путін заявляє, що в нього лімітів немає, то чому союзники України повинні говорити, що у них є ці ліміти.

Ми маємо мету не допустити перемогу Росії у цій війні. І саме тому ми продовжуватимемо бути пліч-о-пліч з Україною, тому що не буде миру в Європі, якщо Україна капітулює, — пояснив свою позицію президент Франції.

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