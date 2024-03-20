Скандальный заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона по вводу войск в Украину, угрожая ему гробом.

Что известно о новом скандальном заявлении Медведева о введении войск Франции в Украину

Медведев цинично спрогнозировал поражение в случае введения французских военных на территорию Украины, при этом обозвав политическое руководство страны "петухами".

Скандальный политик почему-то решил, что оккупанты смогут уничтожить полки французской армии, в случае прямого боя на территории Украины.

Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию. Такое количество военнослужащих скрыть весьма проблематично, следовательно, вопрос их планомерного уничтожения будет не самой сложной, но очень важной задачей. Зато какая бы была польза! — вызывающе заявляет кремлевский топ-чиновник. Поделиться

При этом он назвал профессиональных французских военных "несчастными" людьми в составе интервенционного контингента.

При таком количестве гробов, которые будут доставлены во Францию из чужой далекой страны, скрыть массовую гибель профессиональных военнослужащих невозможно... Их уничтожение станет приоритетной и славной задачей наших Вооруженных сил, — заявил Медведев. Поделиться

Он резюмировал, что "гробы французов" станут "гильотиной" для политического руководства страны, назвав его представителей "петухами".

Также Медведев добавил, что "смерть" военных Франции станет уроком для "неугомонных придурков в Европе", приправив свой монолог словами Пушкина о гробах врагов на полях России.

Что говорит Макрон и что говорят в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии журналистам телеканала TF1 Info отметил, что опасение общества из-за возможной отправки войск в Украину является необходимым сигналом к пробуждению.

По словам Макрона, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".

Он также подчеркнул, что французская молодежь "должна понимать, что такое война в Украине".

Если Украина упадет, если мы решим отказаться от нее, последствия будут прямыми для нас, потому что, где остановится империалистическая сила, если она сможет продвинуться так близко к нам? "Наши демократии все еще нужно защищать. Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать Республику", — подчеркнул лидер Франции. Поделиться

Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам издания La Stampa, что Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность учений украинских военных, поскольку Киев никогда не просил Париж об отправке французских военных на территорию Украины.

Когда Макрон заговорил о вводе войск в Украину, европейские лидеры запаниковали. Макрон лишь хотел сказать, что есть возможность обучать украинских военных непосредственно в Украине, а не за ее пределами, как это происходит сейчас, — объяснил Кулеба. Поделиться

Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами".

Глава МИД отметил, что цели Путина в Украине остаются неизменными — захватить всю территорию страны.