Скандальный заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дерзко поддержал предложение президента Франции Эмманюэля Макрона по вводу войск в Украину, угрожая ему гробом.
Что известно о новом скандальном заявлении Медведева о введении войск Франции в Украину
Медведев цинично спрогнозировал поражение в случае введения французских военных на территорию Украины, при этом обозвав политическое руководство страны "петухами".
Скандальный политик почему-то решил, что оккупанты смогут уничтожить полки французской армии, в случае прямого боя на территории Украины.
При этом он назвал профессиональных французских военных "несчастными" людьми в составе интервенционного контингента.
Он резюмировал, что "гробы французов" станут "гильотиной" для политического руководства страны, назвав его представителей "петухами".
Также Медведев добавил, что "смерть" военных Франции станет уроком для "неугомонных придурков в Европе", приправив свой монолог словами Пушкина о гробах врагов на полях России.
Что говорит Макрон и что говорят в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в комментарии журналистам телеканала TF1 Info отметил, что опасение общества из-за возможной отправки войск в Украину является необходимым сигналом к пробуждению.
По словам Макрона, демократия находится под угрозой, поэтому "все должны быть готовы защищать Францию".
Он также подчеркнул, что французская молодежь "должна понимать, что такое война в Украине".
Между тем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии журналистам издания La Stampa, что Макрон под отправкой войск в Украину имел в виду возможность учений украинских военных, поскольку Киев никогда не просил Париж об отправке французских военных на территорию Украины.
Кулеба подчеркнул, что Украина нуждается в оружии и боеприпасах, но "никогда не просила людей и боевого состава, мы гордимся нашими солдатами".
Глава МИД отметил, что цели Путина в Украине остаются неизменными — захватить всю территорию страны.
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